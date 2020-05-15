Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T20:55
https://ria.ru/20200515/1571525826.html
ЕК изучит решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/29/1555332961_0:152:2968:1822_1036x0_80_0_0_244a5825ee70e8ca5fbf3c4b95134ae7.jpg
РИА Новости

ЕК изучит решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"

20:55 15.05.2020
892
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2"
Участок строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участок строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия пока не получила решение германского регулятора по "Северному потоку — 2", она не участвовала в его принятии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
Ранее в пятницу Федеральное сетевое агентство (BNA) Германии сообщило, что отклонило просьбу оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG освободить трубопровод от требований обновленной Газовой директивы ЕС, и теперь он подпадает под условие разделения компании-поставщика и оператора на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода, а также под требования регулирования цен и предоставления доступа к нему третьей стороне.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Вчера, 16:04
В Госдуме оценили решение Германии по "Северному потоку — 2"
"Мы пока не получили окончательное решение. В соответствии с Газовой директивой, это решение было принято на национальном уровне, Еврокомиссия не принимала участие в процессе его принятия", - отметил он.
ЕК проанализирует решение, когда получит его текст. Она сделает это, потому что должна следить за правильным выполнением странами союза законодательства ЕС, уточнил собеседник агентства.
Газовая директива вступила в силу 23 мая 2019 года, подведя под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Они предполагают, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.
Вопрос об исключениях из правил директивы должны рассматривать власти того государства ЕС, где находится первая точка соединения морского газопровода из третьей страны с газораспределительной сетью Евросоюза.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Вчера, 15:58
В бундестаге объяснили, кто оплатит удорожание "Северного потока — 2"
В статье 49а Газовой директивы говорится, что государства ЕС могут предоставлять ограниченные по времени отступления от правил для газопроводов, которые были готовы к 23 мая 2019 года, напомнил представитель ЕК.
Nord Stream 2 обратился к властям Германии за таким отступлением. Он должен был доказать, что условия для получения отступлений выполнены, то есть в данном случае доказать, создан ли газопровод. В свою очередь, Федеральное сетевое агентство должно было принять решение.
"Еврокомиссия приняла к сведению сегодняшнее решение BNA… Насколько мы понимаем, BNA пришло к выводу, что "Северный поток — 2" не считается газопроводом, завершенным к 23 мая 2019 года, и поэтому к нему должны применяться соответствующие правила ЕС", - сказал представитель ЕК.
Газовая директива предполагает еще один вариант получения исключений из ее правил и касается новых газопроводов, то есть еще не построенных к концу мая прошлого года. Однако для таких труб компетентные органы соответствующей страны ЕС смогут вынести предварительное решение по послаблениям, а финальное слово будет за Еврокомиссией.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
261134
Обсудить 1
РоссияСеверный поток — 2ЕврокомиссияЕвросоюзГерманияЭкономика
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Экономисты оценили будущее "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Химик оценила эффективность американского препарата против COVID-19
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Босния и Герцеговина не выдала разрешение на прилет российских медиков
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
Экс-советник Буша-младшего оценил предложение включить Китай в СНВ-3
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В бундестаге объяснили, кто оплатит удорожание "Северного потока — 2"
Президент Сирии Башар Асад
Экс-посол прокомментировал сообщения о возможной отставке Асада
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Трамп объявил о разработке "супер-пупер" ракеты
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Московская биржа
Россия снизила вложения в гособлигации США втрое
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
В МГУ прокомментировали украинские санкции против университета
Медцентр, построенный Минобороны РФ для пациентов с COVID-19 в Калининграде
Число случаев COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
В Совфеде призвали жестко ответить на новые санкции Украины
Модель, телеведущая Мария Ивакова
Ведущая "Орла и решки" рассказала, как переболела COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния