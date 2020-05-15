ЕК изучит решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"

Ранее в пятницу Федеральное сетевое агентство (BNA) Германии сообщило, что отклонило просьбу оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG освободить трубопровод от требований обновленной Газовой директивы ЕС, и теперь он подпадает под условие разделения компании-поставщика и оператора на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода, а также под требования регулирования цен и предоставления доступа к нему третьей стороне.

"Мы пока не получили окончательное решение. В соответствии с Газовой директивой, это решение было принято на национальном уровне, Еврокомиссия не принимала участие в процессе его принятия", - отметил он.

ЕК проанализирует решение, когда получит его текст. Она сделает это, потому что должна следить за правильным выполнением странами союза законодательства ЕС, уточнил собеседник агентства.

Газовая директива вступила в силу 23 мая 2019 года, подведя под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Они предполагают, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.

Вопрос об исключениях из правил директивы должны рассматривать власти того государства ЕС, где находится первая точка соединения морского газопровода из третьей страны с газораспределительной сетью Евросоюза

В статье 49а Газовой директивы говорится, что государства ЕС могут предоставлять ограниченные по времени отступления от правил для газопроводов, которые были готовы к 23 мая 2019 года, напомнил представитель ЕК.

Nord Stream 2 обратился к властям Германии за таким отступлением. Он должен был доказать, что условия для получения отступлений выполнены, то есть в данном случае доказать, создан ли газопровод. В свою очередь, Федеральное сетевое агентство должно было принять решение.

"Еврокомиссия приняла к сведению сегодняшнее решение BNA… Насколько мы понимаем, BNA пришло к выводу, что "Северный поток — 2" не считается газопроводом, завершенным к 23 мая 2019 года, и поэтому к нему должны применяться соответствующие правила ЕС", - сказал представитель ЕК.