Число случаев COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 4,5 миллиона, сообщает в пятницу университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным на 20.53 мск, число случаев заражения в мире составляет 4 500 476. После заражения COVID-19 скончались 304 631 человек по всему миру.
Количество выздоровевших уже превысило отметку в 1,6 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.