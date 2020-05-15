Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T21:11
https://ria.ru/20200515/1571525725.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514659_0:185:1280:905_1036x0_80_0_0_9ee434afbe90bc9d9c76c6c92f2e1ae1.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона

20:52 15.05.2020 (обновлено: 21:11 15.05.2020)
352
© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМедцентр, построенный Минобороны РФ для пациентов с COVID-19 в Калининграде
Медцентр, построенный Минобороны РФ для пациентов с COVID-19 в Калининграде
© Пресс-служба Балтийского флота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 4,5 миллиона, сообщает в пятницу университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным на 20.53 мск, число случаев заражения в мире составляет 4 500 476. После заражения COVID-19 скончались 304 631 человек по всему миру.
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Вчера, 13:13Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Количество выздоровевших уже превысило отметку в 1,6 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
120200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВ мире
Рекомендуем
Участок строительства газопровода Северный поток-2
ЕК изучит решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции число жертв коронавируса превысило 27,5 тысячи человек
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Химик оценила эффективность американского препарата против COVID-19
Картофельные чипсы
МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 384
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
В США отобрали 14 вариантов потенциальных вакцин от коронавируса
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Лихтенштейн сообщил о первой жертве коронавируса
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от коронавируса
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
Коронавирус выявили у 1622 российских военных
Мужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США
В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 132
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
Экс-советник Буша-младшего оценил предложение включить Китай в СНВ-3
Модель, телеведущая Мария Ивакова
Ведущая "Орла и решки" рассказала, как переболела COVID-19
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии сообщил о завершении режима ЧП из-за коронавируса
Сотрудник МЧС РФ проводит обработку помещений Курского вокзала в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
В Москве выявили нарушения по безопасности на 35% работающих объектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния