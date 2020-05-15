Химик оценила эффективность американского препарата против COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Производимый в Производимый в США препарат "Ремдесивир" (Remdesivir) играет важную роль в борьбе с коронавирусом , но вряд ли станет универсальным решением, заявила РИА Новости известный химик и избранный президент Международного общества исследований в области антивирусных препаратов (ISAR) Кэтрин Селей-Радтке.

Противовирусный препарат "Ремдесивир" в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания.

"Ремдесивир" не решит все. Это первый шаг, хотя и очень важный, но он, скорее всего, будет использоваться в составе комбинации лекарств, или "коктейля лекарств", как это делается для других вирусов, таких как ВИЧ и ВГС. Важно поражать вирус на нескольких стадиях его жизненного цикла, чтобы можно было полностью остановить репликацию, а также снизить шансы на развитие резистентности к лекарству", - заявила Селей-Радтке, профессор факультета химии и биохимии в Университета Мэриленда

По словам профессора, есть причины для оптимизма в отношении первых результатов испытаний, поскольку "Ремдесивир" является препаратом прямого противовирусного действия, который уже демонстрировал очень сильное воздействие в отношении двух родственных коронавирусов - SARS и MERS.

Комментируя опасения, что Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использовать препарат для лечения COVID-19 еще до завершения испытаний, Селей-Радтке отметила, что эта мера необходима, чтобы получить более четкое представление, как препарат работает для разных пациентов.

Она также развеяла опасения по поводу возможного дефицита "Ремдесивира", для производства которого требуется много времени.

По словам профессора, это действительно сложный препарат, требующий много времени при производстве, но за последние несколько лет американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences сумела оптимизировать процесс.

"После начала пандемии они сразу увеличили производство, поэтому я не думаю, что есть место каким-либо опасениям по поводу доступности (препарата - ред.). Кроме того, сейчас предпринимаются усилия по созданию других способов введения препарата. Сейчас он вводится внутривенно, поэтому они рассматривают возможность создания назальных спреев и других вариантов", - отметила Селей-Радтке.