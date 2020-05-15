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2020-05-15T20:49
https://ria.ru/20200515/1571525594.html
Экс-посол прокомментировал сообщения о возможной отставке Асада
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РИА Новости

Экс-посол прокомментировал сообщения о возможной отставке Асада

20:49 15.05.2020
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Альтернативы действующему президенту Сирии Башару Асаду нет, считает политолог, бывший посол России в Сирии Александр Зотов.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на оппозицию появились утверждения, что президент Сирии Башар Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция и Иран. Официально эту информацию никто не подтверждал.
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"На чем это основано, я, честно говоря, не знаю. Никаких свидетельств тому, что у нас как-то поменялась позиция в отношении поддержки Асада, нет", - сказал Зотов РИА Новости.
Он также отметил, что Москва всегда подчеркнуто оставалась в стороне от любых событий внутри сирийского руководства.
"Я ничего не видел и не слышал в отношении того, что у нас зреют какие-то варианты освобождения Асада от должности. Я к этому отношусь критически, возможно, все это педалируется и подбрасывается. Был бы какой-то смысл, если бы, например, у сирийцев была какая-то альтернативная сила, на которую мы, скажем, могли бы опираться или строить на ее основе какие-то планы. Но этого и в помине нет и не могло быть. Наша вовлеченность в сирийские дела основана на том, что Асад - легитимный лидер, по его приглашению мы там находимся и для нас было бы глупо ставить под сомнение или подтачивать эту легитимность - это контрпродуктивно", - считает Зотов.
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При этом доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко в беседе с РИА Новости отметил, что слухи о возможной отставке сирийского президента не удивительны, потому что начиная с начала "арабской весны" в 2011 году Асад - фигура неудобная.
"Асада не принимает оппозиция, Асада не принимают и курды, а они сейчас контролируют все Заевфратье, то есть примерно треть Сирии. Асадом недовольны США и монархии Персидского залива. Но разговор идет не столько об Асаде как политической фигуре, а об Асаде как символе прежнего правления, символе партии "Баас", символе притеснения курдов и символе той системы, против которой началось восстание", - сказал Демиденко.
Он подчеркнул, что в такой ситуации, отставка Асада могла бы стать логичным решением, однако фигуры на его замену - нет.
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"На Асада сейчас замкнуто сейчас большое количество связей, контактов, особенно внутри условно проправительственных сил", - полагает Демиденко.
Эксперт отметил, что фигура Асада, во многом является камнем преткновения для начала широкого диалога в Сирии между курдами, оппозиционерами в Идлибе, умеренным исламистами и всем тем группировкам, которые базируются вокруг Дамаска.
"Асад - это то, что мешает. Но он мешал и год назад, и два, и три, и четыре - собственно, с 2011 года", - подчеркнул Демиденко.
"Москва неоднократно заявляла, что дело не в Асаде, а в том, чтобы урегулировать ситуацию в Сирии. Не думаю, что наша позиция как-то принципиально изменилась сейчас", - считает эксперт.
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Сергей ДемиденкоВойна в СирииБашар АсадСирияВ мире
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