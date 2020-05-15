Экс-посол прокомментировал сообщения о возможной отставке Асада

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Альтернативы действующему президенту Сирии Альтернативы действующему президенту Сирии Башару Асаду нет, считает политолог, бывший посол России в Сирии Александр Зотов.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на оппозицию появились утверждения, что президент Сирии Башар Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция и Иран. Официально эту информацию никто не подтверждал.

"На чем это основано, я, честно говоря, не знаю. Никаких свидетельств тому, что у нас как-то поменялась позиция в отношении поддержки Асада, нет", - сказал Зотов РИА Новости.

Он также отметил, что Москва всегда подчеркнуто оставалась в стороне от любых событий внутри сирийского руководства.

"Я ничего не видел и не слышал в отношении того, что у нас зреют какие-то варианты освобождения Асада от должности. Я к этому отношусь критически, возможно, все это педалируется и подбрасывается. Был бы какой-то смысл, если бы, например, у сирийцев была какая-то альтернативная сила, на которую мы, скажем, могли бы опираться или строить на ее основе какие-то планы. Но этого и в помине нет и не могло быть. Наша вовлеченность в сирийские дела основана на том, что Асад - легитимный лидер, по его приглашению мы там находимся и для нас было бы глупо ставить под сомнение или подтачивать эту легитимность - это контрпродуктивно", - считает Зотов.

При этом доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко в беседе с РИА Новости отметил, что слухи о возможной отставке сирийского президента не удивительны, потому что начиная с начала "арабской весны" в 2011 году Асад - фигура неудобная.

"Асада не принимает оппозиция, Асада не принимают и курды, а они сейчас контролируют все Заевфратье, то есть примерно треть Сирии . Асадом недовольны США и монархии Персидского залива. Но разговор идет не столько об Асаде как политической фигуре, а об Асаде как символе прежнего правления, символе партии "Баас", символе притеснения курдов и символе той системы, против которой началось восстание", - сказал Демиденко.

Он подчеркнул, что в такой ситуации, отставка Асада могла бы стать логичным решением, однако фигуры на его замену - нет.

"На Асада сейчас замкнуто сейчас большое количество связей, контактов, особенно внутри условно проправительственных сил", - полагает Демиденко.

Эксперт отметил, что фигура Асада, во многом является камнем преткновения для начала широкого диалога в Сирии между курдами, оппозиционерами в Идлибе, умеренным исламистами и всем тем группировкам, которые базируются вокруг Дамаска

"Асад - это то, что мешает. Но он мешал и год назад, и два, и три, и четыре - собственно, с 2011 года", - подчеркнул Демиденко.