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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:43
https://ria.ru/20200515/1571525422.html
Премьер Молдавии сообщил о завершении режима ЧП из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2810:1580_1036x0_80_0_0_38d9861afd5d0b093a22874e6b01d331.jpg
РИА Новости

Премьер Молдавии сообщил о завершении режима ЧП из-за коронавируса

20:42 15.05.2020 (обновлено: 20:43 15.05.2020)
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© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге в пятницу, что в стране завершается режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, однако с 16 мая в республике будет действовать режим ЧП в сфере здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 5745 зарегистрированных случаях коронавируса, 202 из которых стали летальными.
"В Молдавии сегодня завершается режим чрезвычайного положения в стране, также заканчиваются полномочия национальной комиссии по ЧП, однако пандемия в стране не закончилась, поэтому санитарно-эпидемиологические ограничения останутся в силах. Однако теперь принимать решения будет чрезвычайная комиссия по вопросам здравоохранения, режим ЧП в сфере здравоохранения установлен на 30 дней", - заявил Кику.
Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
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Названо условие для победы над коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ион КикуКоронавирусыВОЗМолдавияВ мире
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