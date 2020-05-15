Премьер Молдавии сообщил о завершении режима ЧП из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге в пятницу, что в стране завершается режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, однако с 16 мая в республике будет действовать режим ЧП в сфере здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 5745 зарегистрированных случаях коронавируса, 202 из которых стали летальными.
"В Молдавии сегодня завершается режим чрезвычайного положения в стране, также заканчиваются полномочия национальной комиссии по ЧП, однако пандемия в стране не закончилась, поэтому санитарно-эпидемиологические ограничения останутся в силах. Однако теперь принимать решения будет чрезвычайная комиссия по вопросам здравоохранения, режим ЧП в сфере здравоохранения установлен на 30 дней", - заявил Кику.
Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.