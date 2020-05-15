Премьер Молдавии сообщил о завершении режима ЧП из-за коронавируса

"В Молдавии сегодня завершается режим чрезвычайного положения в стране, также заканчиваются полномочия национальной комиссии по ЧП, однако пандемия в стране не закончилась, поэтому санитарно-эпидемиологические ограничения останутся в силах. Однако теперь принимать решения будет чрезвычайная комиссия по вопросам здравоохранения, режим ЧП в сфере здравоохранения установлен на 30 дней", - заявил Кику.