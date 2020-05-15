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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:39
https://ria.ru/20200515/1571525242.html
В Москве выявили нарушения по безопасности на 35% работающих объектов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571481998_0:354:3012:2048_1036x0_80_0_0_a58b192ff7661b4200b9debf7feba0c4.jpg
РИА Новости

В Москве выявили нарушения по безопасности на 35% работающих объектов

20:38 15.05.2020 (обновлено: 20:39 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит обработку помещений Курского вокзала в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Сотрудник МЧС РФ проводит обработку помещений Курского вокзала в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил, что за месяц выявил нарушения по обеспечению безопасности сотрудников на 35% работающих объектов в столице, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
"Мониторинг показал, что на 35% объектах сотрудники не обеспечены масками, перчатками и кожными антисептиками, отсутствуют ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха в помещениях с массовым сосредоточением людей, не соблюдается кратность дезинфекционной обработки помещений и контактных поверхностей, не приняты меры по организации социального дистанцирования для работников и посетителей", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на объектах не проводилась бесконтактная термометрия работников до начала рабочей смены и в продолжении рабочего дня.
В связи с невыполнением комплекса противоэпидемических мероприятий и игнорированием рекомендаций Роспотребнадзора, в мае в Москве ввели временный запрет на деятельность и опечатали шесть объектов, добавляется в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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