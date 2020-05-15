В Москве выявили нарушения по безопасности на 35% работающих объектов

Сотрудник МЧС РФ проводит обработку помещений Курского вокзала в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил, что за месяц выявил нарушения по обеспечению безопасности сотрудников на 35% работающих объектов в столице, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве

"Мониторинг показал, что на 35% объектах сотрудники не обеспечены масками, перчатками и кожными антисептиками, отсутствуют ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха в помещениях с массовым сосредоточением людей, не соблюдается кратность дезинфекционной обработки помещений и контактных поверхностей, не приняты меры по организации социального дистанцирования для работников и посетителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на объектах не проводилась бесконтактная термометрия работников до начала рабочей смены и в продолжении рабочего дня.

В связи с невыполнением комплекса противоэпидемических мероприятий и игнорированием рекомендаций Роспотребнадзора, в мае в Москве ввели временный запрет на деятельность и опечатали шесть объектов, добавляется в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.