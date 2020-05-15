ЕС намерен не допустить односторонних действий Израиля в Палестине

"Мы должны активизировать усилия, задействовать все причастные к ближневосточному конфликту стороны, чтобы избежать нежелательного развития событий. Мы готовы использовать наши дипломатические возможности, чтобы не было односторонних действий", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС.