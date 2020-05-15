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2020-05-15T20:33
https://ria.ru/20200515/1571525069.html
ЕС намерен не допустить односторонних действий Израиля в Палестине
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РИА Новости

ЕС намерен не допустить односторонних действий Израиля в Палестине

20:33 15.05.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Евросоюз намерен задействовать свои дипломатические возможности, чтобы не допустить односторонних действий Израиля по аннексии палестинских территорий, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы должны активизировать усилия, задействовать все причастные к ближневосточному конфликту стороны, чтобы избежать нежелательного развития событий. Мы готовы использовать наши дипломатические возможности, чтобы не было односторонних действий", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС.
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Ранее в ЕС выражали обеспокоенность планами Израиля, пользующегося поддержкой США, аннексировать ряд палестинских территорий. По мнению Евросоюза, аннексия палестинских территорий противоречит международному праву и принципу сосуществования двух государств.
Шестого мая посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан. По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространен его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.
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Жозеп БоррельЕвросоюзПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Плевать с большой колокольни США и Израилю на всякие ЕСы, кто они такие? Как хозяин решит, так и будет, ЕС это не СССР.
15 мая, 20:39
Александр Невский
1000001
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