ЕС намерен не допустить односторонних действий Израиля в Палестине

БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Евросоюз намерен задействовать свои дипломатические возможности, чтобы не допустить односторонних действий Израиля по аннексии палестинских территорий, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы должны активизировать усилия, задействовать все причастные к ближневосточному конфликту стороны, чтобы избежать нежелательного развития событий. Мы готовы использовать наши дипломатические возможности, чтобы не было односторонних действий", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС.
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Ранее в ЕС выражали обеспокоенность планами Израиля, пользующегося поддержкой США, аннексировать ряд палестинских территорий. По мнению Евросоюза, аннексия палестинских территорий противоречит международному праву и принципу сосуществования двух государств.
Шестого мая посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан. По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространен его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.