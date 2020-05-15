Глава Подмосковья поручил проконтролировать перечисление выплат медикам

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проконтролировать перечисление выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 , сейчас в борьбе с коронавирусом в регионе задействовано более 22 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Президент контролирует этот вопрос лично, из федерального бюджета мы получили более 650 миллионов рублей на доплаты медработникам. Кроме того, из регионального бюджета выделили свыше 1 миллиарда рублей, чтобы расширить список получателей. Сегодня на федеральном уровне был проведен очередной селектор. Поставлена задача - убедиться, чтобы каждый врач, медсестра, водитель получили причитающиеся деньги. Председателем правительства РФ дана команда - открыть горячую линию. Все жалобы врачей будут поступать на федеральный уровень", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.

На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом в Подмосковье задействовано более 22 тысяч человек, рассказали в пресс-службе.

"Ключевым остаются кадры - нам очень нужны специалисты. За прошлую неделю мы привлекли порядка 130 медработников. Сейчас медики находятся на передовой, кто-то заражается коронавирусом, и это, безусловно, влечет за собой дополнительную нагрузку", - отметил губернатор.

Не должно быть ситуаций, когда скорая или неотложная помощь приезжает, а приемные отделения в больницах, госпиталях дают отказ, подчеркнул Воробьев.