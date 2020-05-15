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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:46
https://ria.ru/20200515/1571524776.html
Глава Подмосковья поручил проконтролировать перечисление выплат медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости

Глава Подмосковья поручил проконтролировать перечисление выплат медикам

20:26 15.05.2020 (обновлено: 20:46 15.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проконтролировать перечисление выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, сейчас в борьбе с коронавирусом в регионе задействовано более 22 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Президент контролирует этот вопрос лично, из федерального бюджета мы получили более 650 миллионов рублей на доплаты медработникам. Кроме того, из регионального бюджета выделили свыше 1 миллиарда рублей, чтобы расширить список получателей. Сегодня на федеральном уровне был проведен очередной селектор. Поставлена задача - убедиться, чтобы каждый врач, медсестра, водитель получили причитающиеся деньги. Председателем правительства РФ дана команда - открыть горячую линию. Все жалобы врачей будут поступать на федеральный уровень", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
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На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом в Подмосковье задействовано более 22 тысяч человек, рассказали в пресс-службе.
"Ключевым остаются кадры - нам очень нужны специалисты. За прошлую неделю мы привлекли порядка 130 медработников. Сейчас медики находятся на передовой, кто-то заражается коронавирусом, и это, безусловно, влечет за собой дополнительную нагрузку", - отметил губернатор.
Не должно быть ситуаций, когда скорая или неотложная помощь приезжает, а приемные отделения в больницах, госпиталях дают отказ, подчеркнул Воробьев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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