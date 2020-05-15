В Волгоградской области четырехлетний мальчик утонул в пруду

ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Четырехлетний мальчик утонул в пруду под Волгоградом, СК начал проверку по факту гибели ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.
По информации ведомства, в пятницу в полицию поступило сообщение об обнаружении тела четырехлетнего мальчика на берегу пруда в садоводческом обществе в Городищенской районе Волгоградской области. По предварительным данным следствия, ребенок был на даче с родителями и младшей сестрой, пока взрослые занимались домашними делами, дети играли на улице, и в какой-то момент мальчик пропал. Мать ребенка отправилась на поиски и нашла сына в пруду, сообщает ведомство.
"Прибывшие незамедлительно по вызову врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка... В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили РИА Новости в СК.