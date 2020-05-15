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2020-05-15T20:25
https://ria.ru/20200515/1571524753.html
В Волгоградской области четырехлетний мальчик утонул в пруду
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РИА Новости

В Волгоградской области четырехлетний мальчик утонул в пруду

20:25 15.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Четырехлетний мальчик утонул в пруду под Волгоградом, СК начал проверку по факту гибели ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.
По информации ведомства, в пятницу в полицию поступило сообщение об обнаружении тела четырехлетнего мальчика на берегу пруда в садоводческом обществе в Городищенской районе Волгоградской области. По предварительным данным следствия, ребенок был на даче с родителями и младшей сестрой, пока взрослые занимались домашними делами, дети играли на улице, и в какой-то момент мальчик пропал. Мать ребенка отправилась на поиски и нашла сына в пруду, сообщает ведомство.
"Прибывшие незамедлительно по вызову врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка... В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили РИА Новости в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьПроисшествия
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