Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:18
https://ria.ru/20200515/1571524624.html
В США отобрали 14 вариантов потенциальных вакцин от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570622482_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ae75c7adc38a82a0933542c8304d8905.jpg
РИА Новости

В США отобрали 14 вариантов потенциальных вакцин от коронавируса

20:18 15.05.2020
723
© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
© AP Photo / Matt Rourke
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Американские эксперты отобрали 14 вариантов потенциальных вакцин от коронавируса, заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп.
"Эксперты в органах власти сотрудничали в оценке около 100 вариантов потенциальных вакцин со всего мира. Они выбрали 14, которые, по их мнению, наиболее перспективны. И они работают над тем, чтобы уменьшить этот список", - сказал он.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Вчера, 16:44Распространение нового коронавируса
Названо условие для победы над коронавирусом
По словам Трампа, США надеются получить вакцину к концу года или даже раньше. Производить их будут на территории США.
Он заверил, что власти США сделают все, чтобы ускорить испытания вакцин и получение разрешения на их использование. В частности, они готовы будут инвестировать в производство самых перспективных прототипов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
640101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Химик оценила эффективность американского препарата против COVID-19
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Лихтенштейн сообщил о первой жертве коронавируса
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от коронавируса
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Босния и Герцеговина не выдала разрешение на прилет российских медиков
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Власти Китая протестируют на коронавирус всех жителей Уханя
Модель, телеведущая Мария Ивакова
Ведущая "Орла и решки" рассказала, как переболела COVID-19
Сотрудник МЧС РФ проводит обработку помещений Курского вокзала в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
В Москве выявили нарушения по безопасности на 35% работающих объектов
Истребитель F-22 Raptor ВВС США взлетает с авиабазы Эглин в штате Флорида
Во Флориде разбился истребитель F-22
Участок строительства газопровода Северный поток-2
ЕК изучит решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"
Наталья Поклонская
Поклонская раскрыла обстоятельства убийства первой жертвы Евромайдана
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Названо условие для победы над коронавирусом
Местные жители в парке в Севастополе у Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 годах
Власти Севастополя изучат возможность начать курортный сезон с 15 июня
Президент США Дональд Трамп
Трамп не исключил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Абэ предложил проверить действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния