В США отобрали 14 вариантов потенциальных вакцин от коронавируса

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Американские эксперты отобрали 14 вариантов потенциальных вакцин от Дональд Трамп. Американские эксперты отобрали 14 вариантов потенциальных вакцин от коронавируса , заявил в пятницу журналистам президент США

"Эксперты в органах власти сотрудничали в оценке около 100 вариантов потенциальных вакцин со всего мира. Они выбрали 14, которые, по их мнению, наиболее перспективны. И они работают над тем, чтобы уменьшить этот список", - сказал он.

По словам Трампа, США надеются получить вакцину к концу года или даже раньше. Производить их будут на территории США.

Он заверил, что власти США сделают все, чтобы ускорить испытания вакцин и получение разрешения на их использование. В частности, они готовы будут инвестировать в производство самых перспективных прототипов.