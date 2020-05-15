Босния и Герцеговина не выдала разрешение на прилет российских медиков

Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019. Архивное фото

Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти МИД. Власти Боснии и Герцеговины не разрешили российским военным медикам прибыть в страну и помочь в борьбе с пандемией COVID-19, хотя сами об этом ранее просили, заявили

В ведомстве отметили, что в конце апреля поступила просьба провести дезинфекцию в Университетской клинической больнице города Мостар. Ее рассмотрели и одобрили.

"Контингент военно-медицинских специалистов Минобороны России с необходимым оборудованием был готов в начале мая оперативно прибыть в Мостар. К большому сожалению, реализации этих планов помешала или неготовность, или несогласованность действий боснийско-герцеговинской администрации: российским военным медикам так и не были выданы необходимые разрешения", — сообщили в МИД.

Дипломатическое ведомство выразило надежду, что в борьбе с коронавирусом все стороны будут руководствоваться целью спасения человеческих жизней.

"Ради достижения этой цели не обойтись без сплочения ресурсов. Здесь нет места для нечистоплотных геополитических игр. Россия неоднократно на практике демонстрировала свою готовность к совместным усилиям, остается приверженной этой принципиальной позиции перед лицом все еще опасной инфекционной угрозы", — заключили в МИД.

Как сообщали в Министерстве безопасности Боснии и Герцеговины 2 мая, решение о пропуске российских специалистов было не в его компетенции.

Там пояснили, что речь шла о допуске в страну военного подразделения, поэтому санкционировать это мог только коллективный глава государства — президиум.

Президиум Боснии и Герцеговины состоит из представителя хорватов Желько Комшича, бошняков Шефика Джаферовича и сербов — Милорада Додика. Отношения между ними сложные, коллективные решения принимаются путем переговоров.