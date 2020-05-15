В Самарской области 275 человек вылечились от коронавируса

САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Еще 42 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших составило 275, сообщил в пятницу региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Пятнадцатого мая в Самарской области вылечились 42 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 275 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области подтверждено 1302 случая заболевания коронавирусом, девять человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.