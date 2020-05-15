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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:56
https://ria.ru/20200515/1571524065.html
В Самарской области 275 человек вылечились от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

В Самарской области 275 человек вылечились от коронавируса

19:56 15.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Еще 42 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших составило 275, сообщил в пятницу региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Пятнадцатого мая в Самарской области вылечились 42 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 275 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
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По данным оперштаба, в Самаре и Тольятти из больниц выписаны 32 пациента. Кроме того, выздоровели 10 человек, которые лечились дома.
Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области подтверждено 1302 случая заболевания коронавирусом, девять человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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