Власти Севастополя изучат возможность начать курортный сезон с 15 июня

"При входящем экспресс-тестировании (на коронавирус на въезде в город), при термометрии, которое будет соблюдаться в гостиницах и домах отдыха, при жестком соблюдении правил теоретически на втором этапе этот вопрос можно рассмотреть. При условии, что при переходе на первый этап, который мы сейчас наблюдаем, ситуация резко не ухудшится", – сказал Развожаев в пятницу в эфире севастопольского телевидения.