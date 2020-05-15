Власти Севастополя изучат возможность начать курортный сезон с 15 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Курортный сезон в Севастополе может открыться с 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусом в регионе улучшится, а также при экспресс-тестировании туристов, заявил врио губернатора Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал, что режим самоизоляции в Севастополе, скорее всего, с 18 мая отменят, исключение – люди старше 65 лет.
"При входящем экспресс-тестировании (на коронавирус на въезде в город), при термометрии, которое будет соблюдаться в гостиницах и домах отдыха, при жестком соблюдении правил теоретически на втором этапе этот вопрос можно рассмотреть. При условии, что при переходе на первый этап, который мы сейчас наблюдаем, ситуация резко не ухудшится", – сказал Развожаев в пятницу в эфире севастопольского телевидения.
Он отметил, что дал поручение готовить все пляжи к летнему периоду с 15 июня. Врио губернатора добавил, что в случае открытия пляжей они тоже будут работать в особом режиме, с соблюдением мер предосторожности.
"У нас есть время (принять решение – ред.) до 15 июня. С 1 июня пока никакого открытия гостиниц и ресторанов не предвидится", - добавил он.
В Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 132 человека. Выздоровели 57 человек, двое умерли. Власти Севастополя ввели обязательный режим ношения медицинских масок в транспорте и магазинах. В городе ранее был введен пропускной режим для выхода из дома, на въезде в регион работают круглосуточные посты, всех въезжающих без уважительной причины отправляют в обсерватор на две недели.
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