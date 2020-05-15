В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 24

ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике достигло 24, сообщили в пятницу в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 13 мая сообщали о 20 подтвержденных случаях COVID-19.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) зафиксировано 24 случая коронавируса, восемь пациентов уже выздоровели", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Там же представители минздрава отметили, что в республике изолированы 62 человека и проведено 554 теста на COVID-19.
По данным министерства, все четверо вновь заразившихся – члены одной семьи. Они ранее самоизолировались, так как в семье уже был подтвержденный случай коронавируса.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.