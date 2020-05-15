В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 24

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) зафиксировано 24 случая коронавируса, восемь пациентов уже выздоровели", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Там же представители минздрава отметили, что в республике изолированы 62 человека и проведено 554 теста на COVID-19.