Власти Китая протестируют на коронавирус всех жителей Уханя

Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Заместитель главы государственного комитета КНР Цзэн Исинь подтвердил, что в Заместитель главы государственного комитета КНР Цзэн Исинь подтвердил, что в Ухане начали тестирование всего населения на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, что должно помочь в определении масштабов эпидемии и возвращении жизни в городе в нормальное русло.

Ранее китайские СМИ сообщили, что оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй , который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения.

"Главной целью начала тестирования всего населения Уханя является определение охвата эпидемии, усиление интенсивности скрининга, это также важная гарантия возобновления работы и производства на предприятиях", - заявил на брифинге Цзэн Исинь.

Он отметил, что расширение тестирования поможет в контроле эпидемии, обеспечении общественного здравоохранения, а также будет способствовать экономическому восстановлению и нормализации жизни населения.

В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.

За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 случаев заражения, 3 869 человек скончались.

Постоянное проживающие население Уханя составляет около 11 миллионов человек.