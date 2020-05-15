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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:48
https://ria.ru/20200515/1571523750.html
Власти Китая протестируют на коронавирус всех жителей Уханя
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571254195_284:420:2607:1727_1036x0_80_0_0_a6720dcdfe3f11393a99f3ee9ae45039.jpg
РИА Новости

Власти Китая протестируют на коронавирус всех жителей Уханя

19:48 15.05.2020
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© AFP 2020 / Hector RetamalЧеловек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
© AFP 2020 / Hector Retamal
ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Заместитель главы государственного комитета КНР Цзэн Исинь подтвердил, что в Ухане начали тестирование всего населения на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, что должно помочь в определении масштабов эпидемии и возвращении жизни в городе в нормальное русло.
Ранее китайские СМИ сообщили, что оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения.
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"Главной целью начала тестирования всего населения Уханя является определение охвата эпидемии, усиление интенсивности скрининга, это также важная гарантия возобновления работы и производства на предприятиях", - заявил на брифинге Цзэн Исинь.
Он отметил, что расширение тестирования поможет в контроле эпидемии, обеспечении общественного здравоохранения, а также будет способствовать экономическому восстановлению и нормализации жизни населения.
В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.
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Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.
За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 случаев заражения, 3 869 человек скончались.
Постоянное проживающие население Уханя составляет около 11 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйКитайУханьВ мире
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