В Мордовии в интернате для инвалидов выявили вспышку коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Тридцать проживающих в Большеберезниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов и один сотрудник заболели коронавирусом, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Мордовии.
"В Большеберезниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов с 7 мая зарегистрирован эпидемический очаг COVID-19 с общим числом пострадавших 31 человек. Из них 1 – сотрудник учреждения и 30 – обеспечиваемые лица. 5 заболевших с внебольничной пневмонией проходят лечение в инфекционных стационарах, состояние заболевших удовлетворительное. 26 человек с симптомами ОРВИ изолированы в отдельном блоке учреждения, за ними проводится медицинское наблюдение", - сообщили агентству в ведомстве.
Персонал интерната переведен на 14-дневный круглосуточный режим работы, в интернате проведены необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.
"Причиной возникновения групповой заболеваемости COVID-19 явился занос инфекции в учреждение персоналом с клиникой ОРВИ", - отметили в ведомстве.
Общее число заболевших в Мордовии составляет 1323 человека. Полностью выздоровели 350 человек, 9 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.