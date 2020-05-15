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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:46
https://ria.ru/20200515/1571523670.html
В Мордовии в интернате для инвалидов выявили вспышку коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Мордовии в интернате для инвалидов выявили вспышку коронавируса

19:46 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Тридцать проживающих в Большеберезниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов и один сотрудник заболели коронавирусом, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Мордовии.
"В Большеберезниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов с 7 мая зарегистрирован эпидемический очаг COVID-19 с общим числом пострадавших 31 человек. Из них 1 – сотрудник учреждения и 30 – обеспечиваемые лица. 5 заболевших с внебольничной пневмонией проходят лечение в инфекционных стационарах, состояние заболевших удовлетворительное. 26 человек с симптомами ОРВИ изолированы в отдельном блоке учреждения, за ними проводится медицинское наблюдение", - сообщили агентству в ведомстве.
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Персонал интерната переведен на 14-дневный круглосуточный режим работы, в интернате проведены необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.
"Причиной возникновения групповой заболеваемости COVID-19 явился занос инфекции в учреждение персоналом с клиникой ОРВИ", - отметили в ведомстве.
Общее число заболевших в Мордовии составляет 1323 человека. Полностью выздоровели 350 человек, 9 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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