В Мордовии в интернате для инвалидов выявили вспышку коронавируса

"В Большеберезниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов с 7 мая зарегистрирован эпидемический очаг COVID-19 с общим числом пострадавших 31 человек. Из них 1 – сотрудник учреждения и 30 – обеспечиваемые лица. 5 заболевших с внебольничной пневмонией проходят лечение в инфекционных стационарах, состояние заболевших удовлетворительное. 26 человек с симптомами ОРВИ изолированы в отдельном блоке учреждения, за ними проводится медицинское наблюдение", - сообщили агентству в ведомстве.