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2020-05-15T19:45
https://ria.ru/20200515/1571523637.html
На юге Москвы автомобиль упал в Малый Чертановский пруд
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РИА Новости

На юге Москвы автомобиль упал в Малый Чертановский пруд

19:44 15.05.2020 (обновлено: 19:45 15.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге Москвы, водителя осматривает бригада скорой медицинской помощи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе Чертаново Северное произошло падение автомашины в Малый Чертановский пруд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель смог самостоятельно выбраться из затонувшей машины. В настоящее время его осматривает бригада врачей. Обстоятельства происшествия выясняются.
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