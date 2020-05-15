На юге Москвы автомобиль упал в Малый Чертановский пруд

"В районе Чертаново Северное произошло падение автомашины в Малый Чертановский пруд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель смог самостоятельно выбраться из затонувшей машины. В настоящее время его осматривает бригада врачей. Обстоятельства происшествия выясняются.