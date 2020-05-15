На юге Москвы автомобиль упал в Малый Чертановский пруд

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге Москвы, водителя осматривает бригада скорой медицинской помощи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе Чертаново Северное произошло падение автомашины в Малый Чертановский пруд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель смог самостоятельно выбраться из затонувшей машины. В настоящее время его осматривает бригада врачей. Обстоятельства происшествия выясняются.
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