В Саратовской области ввели карантин в одном из районов

Город Ершов был закрыт на карантин с 17 апреля, а затем с 27 апреля - весь Ершовский район. Очаг коронавируса к 13 мая выявили в Самойловской районной больнице, где после поступления пациента с COVID-19 заразились восемь медработников. Больницу закрыли на карантин. За последние сутки в Самойловском районе выявили 14 новых случаев коронавируса.