В Саратовской области ввели карантин в одном из районов

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратовской области вводят режим карантина в Самойловском районе, где в больнице выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией, и снимают такой режим в Ершовском районе, сообщил в пятницу губернатор Валерий Радаев.
Город Ершов был закрыт на карантин с 17 апреля, а затем с 27 апреля - весь Ершовский район. Очаг коронавируса к 13 мая выявили в Самойловской районной больнице, где после поступления пациента с COVID-19 заразились восемь медработников. Больницу закрыли на карантин. За последние сутки в Самойловском районе выявили 14 новых случаев коронавируса.
"На основании предписания Роспотребнадзора вводим карантинный режим в Самойловском районе и снимаем в Ершовском", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.
Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 за последние сутки. Скончался 31 пациент с COVID-19, выздоровели 359.
В регионе на сегодняшний день карантин также сохраняется в Краснокутском районе, в селах Черкасское и Спасское Вольского района, а также селе Озерное Аткарского района.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.