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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:38
https://ria.ru/20200515/1571523434.html
В Саратовской области ввели карантин в одном из районов
https://cdn23.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_0:0:3018:1698_1036x0_80_0_0_2261c686a59df3aae897582403c47ad8.jpg
РИА Новости

В Саратовской области ввели карантин в одном из районов

19:38 15.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Архивное фото
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратовской области вводят режим карантина в Самойловском районе, где в больнице выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией, и снимают такой режим в Ершовском районе, сообщил в пятницу губернатор Валерий Радаев.
Город Ершов был закрыт на карантин с 17 апреля, а затем с 27 апреля - весь Ершовский район. Очаг коронавируса к 13 мая выявили в Самойловской районной больнице, где после поступления пациента с COVID-19 заразились восемь медработников. Больницу закрыли на карантин. За последние сутки в Самойловском районе выявили 14 новых случаев коронавируса.
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"На основании предписания Роспотребнадзора вводим карантинный режим в Самойловском районе и снимаем в Ершовском", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.
Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 за последние сутки. Скончался 31 пациент с COVID-19, выздоровели 359.
В регионе на сегодняшний день карантин также сохраняется в Краснокутском районе, в селах Черкасское и Спасское Вольского района, а также селе Озерное Аткарского района.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВалерий РадаевЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьВольский районАткарский район
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