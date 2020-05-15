Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 384

ЛОНДОН, 15 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 384, до 33 998 человек, количество заболевших выросло на 3560, до 236 711, сообщил на брифинге в пятницу министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Днем ранее количество скончавшихся за сутки составило 428 человек, число новых выявленных случаев заражения - 3446.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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