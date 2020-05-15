Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:38
https://ria.ru/20200515/1571523408.html
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 384
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 384

19:37 15.05.2020 (обновлено: 19:38 15.05.2020)
475
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 15 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 384, до 33 998 человек, количество заболевших выросло на 3560, до 236 711, сообщил на брифинге в пятницу министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Днем ранее количество скончавшихся за сутки составило 428 человек, число новых выявленных случаев заражения - 3446.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Вчера, 16:44Распространение нового коронавируса
Названо условие для победы над коронавирусом
610000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Химик оценила эффективность американского препарата против COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 132
Нью-Йорк
В Нью-Йорке продлили карантинные меры
Пассажирский самолет в небе
Греция продлила запрет на авиасообщение с рядом стран
Сейсмограф
В США произошло землетрясение магнитудой 6,4
Модель, телеведущая Мария Ивакова
Ведущая "Орла и решки" рассказала, как переболела COVID-19
Истребитель F-22 Raptor ВВС США взлетает с авиабазы Эглин в штате Флорида
Во Флориде разбился истребитель F-22
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции число жертв коронавируса превысило 27,5 тысячи человек
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Босния и Герцеговина не выдала разрешение на прилет российских медиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния