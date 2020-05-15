Гендиректор ВОЗ призвал отслеживать связанный с COVID-19 детский синдром

ЖЕНЕВА, 15 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, схожий с синдромом Кавасаки, который может быть связан с коронавирусом.
"За последние недели сообщения из Европы и Северной Америки рассказывали о небольшом количестве детей, которые появлялись в отделениях интенсивной терапии с мультисистемным воспалением, похожим на заболевание Кавасаки и синдром токсического шока. Изначальные предположения связывали этот синдром с COVID-19. Критически важно срочно и аккуратно определить этот клинический синдром, чтобы понять его причины и описать лечение", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, ВОЗ совместно с сетью врачей по всему миру выработала предварительное описание случаев заражения новым мультсистемным воспалительным синдромом у детей.
"Я призываю всех врачей в мире работать с национальными властями и ВОЗ, быть готовыми и лучше понимать этот синдром у детей", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.