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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:33
https://ria.ru/20200515/1571523206.html
Гендиректор ВОЗ призвал отслеживать связанный с COVID-19 детский синдром
https://cdn23.img.ria.ru/images/150902/37/1509023738_0:290:2611:1759_1036x0_80_0_0_2ff29a18c5b7cf02036c3e5b932b6793.jpg
РИА Новости

Гендиректор ВОЗ призвал отслеживать связанный с COVID-19 детский синдром

19:33 15.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЖЕНЕВА, 15 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, схожий с синдромом Кавасаки, который может быть связан с коронавирусом.
"За последние недели сообщения из Европы и Северной Америки рассказывали о небольшом количестве детей, которые появлялись в отделениях интенсивной терапии с мультисистемным воспалением, похожим на заболевание Кавасаки и синдром токсического шока. Изначальные предположения связывали этот синдром с COVID-19. Критически важно срочно и аккуратно определить этот клинический синдром, чтобы понять его причины и описать лечение", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, ВОЗ совместно с сетью врачей по всему миру выработала предварительное описание случаев заражения новым мультсистемным воспалительным синдромом у детей.
"Я призываю всех врачей в мире работать с национальными властями и ВОЗ, быть готовыми и лучше понимать этот синдром у детей", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗЕвропаСеверная АмерикаВ мире
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