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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:33
https://ria.ru/20200515/1571523146.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 132
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 132

19:33 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк снижается, за прошедшие сутки скончались 132 человека, за день до этого умерли 157 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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"Число потерянных жизней снижается, но (за сегодняшние сутки - ред.) - 132", - сказал Куомо.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.
По приведенным Куомо данным, 12 мая скончались 166 человек, 11 мая - 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек.
В худшие дни в штате в сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от коронавируса скончались 22 170 человек.
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Всего в США, согласно данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 1,4 миллиона заразившихся коронавирусом и свыше 85 тысяч летальных исходов. Выздоровели после заражения COVID-19 более 246 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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