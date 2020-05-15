В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 132

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк снижается, за прошедшие сутки скончались 132 человека, за день до этого умерли 157 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Число потерянных жизней снижается, но (за сегодняшние сутки - ред.) - 132", - сказал Куомо.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.

По приведенным Куомо данным, 12 мая скончались 166 человек, 11 мая - 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек.

В худшие дни в штате в сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от коронавируса скончались 22 170 человек.

Всего в США , согласно данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 1,4 миллиона заразившихся коронавирусом и свыше 85 тысяч летальных исходов. Выздоровели после заражения COVID-19 более 246 тысяч человек.