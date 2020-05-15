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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:31
https://ria.ru/20200515/1571523059.html
Главврач из Таганрога рассказал о вреде позднего обращения к врачам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

Главврач из Таганрога рассказал о вреде позднего обращения к врачам

19:30 15.05.2020 (обновлено: 19:31 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая – РИА Новости. Главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Ростовской области, на базе которой организован госпиталь для пациентов с коронавирусом, Дмитрий Сафонов рассказал журналистам о примерах "позднего обращения" больных COVID-19.
По данным на 15 мая, в Ростовской области зарегистрировано 2,2 тысячи заболевших коронавирусом. Выздоровели 629 человек, умерли 25. Как сообщал региональный Роспотребнадзор, во многих случаях имеет место позднее обращение за медицинской помощью.
"Например, достаточно молодая женщина поступила к нам явно поздно. Она дома семь дней принимала внутримышечно антибиотики", - сказал Сафонов, уточнив, что у нее была развернутая двусторонняя пневмония. После поступления пациентка три недели находилась на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, однако в настоящее время она пришла в сознание и переведена на вспомогательную вентиляцию. Он уточнил, что женщина не обращалась за помощью из-за похорон близкого человека.
"Другой энергичный пациент, которого мы получили из сельского района, - мужчина моложе 40 лет три недели находился в состоянии заболевания, которое развивалось. Причем за последнюю неделю он трижды отказался от госпитализации, которую ему настойчиво предлагали коллеги", - рассказал Сафонов. Один тест на коронавирус у него потеряли, второй пришел положительный. "Только когда он действительно находился в состоянии, близком к реанимационному… он согласился на госпитализацию", - сказал врач. В настоящее время мужчина идет на поправку.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
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Сафонов добавил, что в данном случае не стоит заниматься самолечением. "Людская фантазия безгранична... Могу сказать, что некоторые вещи у меня вызывают только два вопроса: "Как вы до этого додумались?" и "Как вам не противно было это делать?" Но люди смогли, они стремились к здоровью", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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