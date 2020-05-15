Главврач из Таганрога рассказал о вреде позднего обращения к врачам

"Например, достаточно молодая женщина поступила к нам явно поздно. Она дома семь дней принимала внутримышечно антибиотики", - сказал Сафонов, уточнив, что у нее была развернутая двусторонняя пневмония. После поступления пациентка три недели находилась на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, однако в настоящее время она пришла в сознание и переведена на вспомогательную вентиляцию. Он уточнил, что женщина не обращалась за помощью из-за похорон близкого человека.

"Другой энергичный пациент, которого мы получили из сельского района, - мужчина моложе 40 лет три недели находился в состоянии заболевания, которое развивалось. Причем за последнюю неделю он трижды отказался от госпитализации, которую ему настойчиво предлагали коллеги", - рассказал Сафонов. Один тест на коронавирус у него потеряли, второй пришел положительный. "Только когда он действительно находился в состоянии, близком к реанимационному… он согласился на госпитализацию", - сказал врач. В настоящее время мужчина идет на поправку.