СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco

Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа

Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа

"Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту", - цитирует газета источник.

Меры включают добавление некоторых американских компаний в китайский "список ненадежных предприятий", приостановку закупок самолетов Boeing, ограничения или расследования в отношении таких американских компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple, пишет газета.