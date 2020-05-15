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2020-05-15T19:28
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СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco
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РИА Новости

СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco

19:28 15.05.2020
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© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Китай в ответ на план США по блокировке поставок полупроводников от мировых производителей микросхем компании Huawei готов принять ряд контрмер, включая ограничений против таких американских компаний, как Apple, Qualcomm и Cisco, сообщает издание Global Times со ссылкой на источник, близкий к китайскому правительству.
Ранее министерство торговли США заявило, что вносит в экспортное правило поправки, "стратегически направленные против приобретения компанией Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США".
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"Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту", - цитирует газета источник.
Меры включают добавление некоторых американских компаний в китайский "список ненадежных предприятий", приостановку закупок самолетов Boeing, ограничения или расследования в отношении таких американских компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple, пишет газета.
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QualcommМинистерство торговли СШАCisco Systems, Inc.Huawei TechnologiesAppleКитайСШАВ мире
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