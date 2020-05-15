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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-15T19:25
https://ria.ru/20200515/1571522806.html
Более 2 тысяч промпредприятий готовы начать работу в Подмосковье с 18 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571522338_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_d79714db1c5f9bcc359fdaec702ff879.jpg
РИА Новости

Более 2 тысяч промпредприятий готовы начать работу в Подмосковье с 18 мая

19:25 15.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с представителями бизнеса в формате видеоконференции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с представителями бизнеса в формате видеоконференции
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 2 тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок готовы возобновить работу в Подмосковье с понедельника, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С понедельника в Подмосковье готовы возобновить работу более 2 тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок. Здесь занято около 240 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Компании должны соответствовать стандарту санитарных требований, разработанному правительством региона. Если коэффициент заболеваемости в Подмосковье будет снижаться, будут предприняты шаги по снятию ограничений в других отраслях, следует из сообщения пресс-службы.
"Впереди еще несколько дней, мы должны посмотреть, как будет складываться ситуация. Окончательное решение примем не сегодня, а накануне - исходя из рекомендаций главного санитарного врача и Минздрава", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с представителями бизнеса, руководителями профильных министерств и ведомств.
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Подчеркивается, что на реализацию антикризисного плана в регионе предусмотрено более 24 миллиардов рублей.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Экономика
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