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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:22
https://ria.ru/20200515/1571522602.html
ЕП одобрил выдачу Евросоюзом новых кредитов Балканам и Украине
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564662378_0:308:3067:2033_1036x0_80_0_0_056f1bc711aaf83d9a91265666cf0ae8.jpg
РИА Новости

ЕП одобрил выдачу Евросоюзом новых кредитов Балканам и Украине

19:21 15.05.2020 (обновлено: 19:22 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент одобрил выделение макрофинансовых кредитов ряду регионов, включая Балканы и Украину, на сумму до 3 миллиардов евро на фоне пандемии нового коронавируса, говорится в релизе Европарламента по итогам голосования пленарной сессии в пятницу.
"Парламент в пятницу одобрил 3 миллиарда евро в виде кредитов, чтобы помочь соседям и партнерам Евросоюза справляться с последствиями от COVID-19", - говорится в релизе.
Ранее пакет этой помощи предложила ЕК и согласовал Совет стран ЕС. Предполагается, что самая крупная часть этого пакета кредитов предназначена Украине – до 1,2 миллиарда евро. Тунису может быть выдано 600 миллионов евро, Боснии и Герцеговине - 250 миллионов евро, Иордании - 200 миллионов евро, Албании - 180 миллионов евро, Северной Македонии - 160 миллионов евро, Грузии - 150 миллионов евро, Косово и Молдавии - по 100 миллионов евро, Черногории - 60 миллионов евро.
Сообщалось, что Евросоюзу необходимо будет заключить меморандумы о взаимопонимании с партнерами-получателями кредитов, в которых устанавливаются условия выдачи денег. Обычно транши кредитов из макрофинансовой помощи выделяются при выполнении страной-получателем определённых условий, в том числе проведения реформ.
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Кредиты можно будет взять в течение года после того, как они станут доступны. При этом "максимальный средний срок" их возврата составит 15 лет, сообщалось ранее.
Отмечалось, что средства будут предоставляться в форме займов "на очень выгодных условиях", чтобы помочь покрыть срочные потребности в финансировании, которые увеличились из-за борьбы с распространением COVID-19.
ЕК после согласования меморандумов о взаимопонимании готова будет оперативно направить первые транши кредитов. Вторые транши, по ее мнению, могут быть выделены в четвертом квартале нынешнего года или в первой половине 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропарламентБалканыКоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаВ мире
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