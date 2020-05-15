ЕП одобрил выдачу Евросоюзом новых кредитов Балканам и Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент одобрил выделение макрофинансовых кредитов ряду регионов, включая Балканы и Украину , на сумму до 3 миллиардов евро на фоне пандемии нового коронавируса , говорится в релизе Европарламента по итогам голосования пленарной сессии в пятницу.

"Парламент в пятницу одобрил 3 миллиарда евро в виде кредитов, чтобы помочь соседям и партнерам Евросоюза справляться с последствиями от COVID-19", - говорится в релизе.

Сообщалось, что Евросоюзу необходимо будет заключить меморандумы о взаимопонимании с партнерами-получателями кредитов, в которых устанавливаются условия выдачи денег. Обычно транши кредитов из макрофинансовой помощи выделяются при выполнении страной-получателем определённых условий, в том числе проведения реформ.

Кредиты можно будет взять в течение года после того, как они станут доступны. При этом "максимальный средний срок" их возврата составит 15 лет, сообщалось ранее.

Отмечалось, что средства будут предоставляться в форме займов "на очень выгодных условиях", чтобы помочь покрыть срочные потребности в финансировании, которые увеличились из-за борьбы с распространением COVID-19.

ЕК после согласования меморандумов о взаимопонимании готова будет оперативно направить первые транши кредитов. Вторые транши, по ее мнению, могут быть выделены в четвертом квартале нынешнего года или в первой половине 2021 года.