Во Флориде разбился истребитель F-22

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Истребитель США пятого поколения F-22 потерпел катастрофу во Флориде при выполнении учебного полета, сообщает командование авиабазы ВВС "Эглин".
"Самолет F-22, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла, в настоящее время базирующегося в Эглине, разбился сегодня утром примерно в 9.15. Место аварии находилось в 12 милях (около 20 километров – ред.) к северо-востоку от главной базы Эглин на учебном полигоне", - говорится в сообщении.
#EXCLUSIVE: Rescue Crews Race to the scene for the #F22 crash at #Eglin AFB. #F22 #Eglin #Tyndall #PlaneCrash pic.twitter.com/Th7lboG2I1— John Sibley (@LSMJohn) May 15, 2020
Отмечается, что пилот самолета благополучно катапультировался и был доставлен в госпиталь. В настоящее время он находится в стабильном состоянии. В результате аварии никто не погиб, разрушений на земле нет.
Причины происшествия выясняет специальная комиссия.
Выпуск самолетов F-22 в США уже прекращен, на смену им приходят другие самолеты пятого поколения F-35.