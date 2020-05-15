Во Флориде разбился истребитель F-22

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Истребитель США пятого поколения F-22 потерпел катастрофу во Флориде при выполнении учебного полета, сообщает командование авиабазы ВВС "Эглин".

"Самолет F-22, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла, в настоящее время базирующегося в Эглине, разбился сегодня утром примерно в 9.15. Место аварии находилось в 12 милях (около 20 километров – ред.) к северо-востоку от главной базы Эглин на учебном полигоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот самолета благополучно катапультировался и был доставлен в госпиталь. В настоящее время он находится в стабильном состоянии. В результате аварии никто не погиб, разрушений на земле нет.

Причины происшествия выясняет специальная комиссия.