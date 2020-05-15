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2020-05-15T19:29
https://ria.ru/20200515/1571522460.html
Во Флориде разбился истребитель F-22
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571522791_0:418:2440:1790_1036x0_80_0_0_f81b0b93f3652a2b462b39f2a213e7eb.jpg
РИА Новости

Во Флориде разбился истребитель F-22

19:20 15.05.2020 (обновлено: 19:29 15.05.2020)
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© Фото : U.S. Air Force/Staff Sgt. Marleah RobertsonИстребитель F-22 Raptor ВВС США взлетает с авиабазы Эглин в штате Флорида
Истребитель F-22 Raptor ВВС США взлетает с авиабазы Эглин в штате Флорида
© Фото : U.S. Air Force/Staff Sgt. Marleah Robertson
Истребитель F-22 Raptor ВВС США взлетает с авиабазы Эглин в штате Флорида
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Истребитель США пятого поколения F-22 потерпел катастрофу во Флориде при выполнении учебного полета, сообщает командование авиабазы ВВС "Эглин".
"Самолет F-22, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла, в настоящее время базирующегося в Эглине, разбился сегодня утром примерно в 9.15. Место аварии находилось в 12 милях (около 20 километров – ред.) к северо-востоку от главной базы Эглин на учебном полигоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пилот самолета благополучно катапультировался и был доставлен в госпиталь. В настоящее время он находится в стабильном состоянии. В результате аварии никто не погиб, разрушений на земле нет.
Причины происшествия выясняет специальная комиссия.
Выпуск самолетов F-22 в США уже прекращен, на смену им приходят другие самолеты пятого поколения F-35.
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Обсудить 13
F-22ФлоридаСШАВ мире
Популярные комментарии
Не может быть. Украинские авиаторы доказывали здесь, что этот самолёт не имеет изъянов и его невозможно сбить. Наверное не самолёт с землёй столкнулся, а земля с самолётом.
15 мая, 19:44
ТМТоварищ Мaузер
39300000
А где експерты по авиации... когда, что-то российское падает их тут как грибов после дождя и все представляються гр. России....
15 мая, 19:40
Fafolk Kalnai
5391001
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