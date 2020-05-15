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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:18
https://ria.ru/20200515/1571522301.html
В Турции число случаев коронавируса возросло на 1,7 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899619_0:0:3229:1817_1036x0_80_0_0_68ddb29193751ae478f20bd872e4d6f8.jpg
РИА Новости

В Турции число случаев коронавируса возросло на 1,7 тысячи

19:18 15.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,7 тысячи, общее число заразившихся превысило 146 тысяч, за сутки скончались 48 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1708 новых случаев, всего заразившихся – 146 457. Мы потеряли сегодня 48 пациентов, всего умерших - 4055. Вылечились сегодня 2103 пациента, всего 106 133", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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