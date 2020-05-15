В Калининградской области ребенку с СМА ввели поддерживающий препарат

КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Ребенку со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые ввели поддерживающий препарат "Спинраза" в больнице Калининградской области, сообщили журналистам в региональном правительстве.
Препарат Нусинерсен (торговое наименование – "Спинраза") применяется в лечении детей со СМА специально обученным персоналом. До августа прошлого года лекарство не было зарегистрировано в России, поэтому и в регионе не было врачей, которые могли бы его вводить. В феврале этого года врач-невролог Марина Шварц прошла обучение в Москве. Первые три инъекции "Спинразы" проводятся пациентам с интервалом в три недели. Далее с интервалом месяц и затем препарат необходимо будет вводить пожизненно каждые четыре месяца.
18 апреля, 16:58В США провели генную терапию девочке с СМА из Югры
"Необходимое медицинское вмешательство полуторагодовалой девочке в пятницу провела бригада специалистов Детской областной больницы. Процедура проводилась под общим наркозом. Было выведено 5 миллилитров спинномозговой жидкости и введено, соответственно, также 5 миллилитров препарата. После непродолжительного времени маленькая калининградка отошла от наркоза", - сообщили в правительстве.
При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. "Спинраза" является лишь поддерживающим препаратом, эффект будет потерян, если пропустить хотя бы одну инъекцию. Существует также иностранный, не зарегистрированный в России препарат Zolgensma, стоимость которого - около 2 миллионов долларов. Его нужно поставить всего один укол, но до наступления ребенку 2 лет.
Родители Миланы Семеньковой, которая в пятницу получила укол "Спинразы", не теряют надежду собрать средства на покупку Zolgensma. С помощью неравнодушных людей собрано уже 146 миллионов рублей из необходимых 162 миллионов. Однако времени остается все меньше - девочке сейчас почти 1 год и восемь месяцев, ввести препарат необходимо до наступления двухлетнего возраста.
В Калининградской области двое детей со СМА, которым по решению консилиумов федеральных центров рекомендовано применение "Спинразы". Такую же процедуру 18 мая проведут шестилетнему мальчику. Закупка препарата на двухлетний курс общей стоимостью 79 миллионов рублей состоялась после принятия поправок в региональный бюджет на 2020 год.
30 января, 08:00Сколько стоит и от чего спасает самое дорогое лекарство в мире