В Калининградской области ребенку с СМА ввели поддерживающий препарат

КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Ребенку со спинальной мышечной атрофией ( Ребенку со спинальной мышечной атрофией ( СМА ) впервые ввели поддерживающий препарат "Спинраза" в больнице Калининградской области , сообщили журналистам в региональном правительстве.

Препарат Нусинерсен (торговое наименование – "Спинраза") применяется в лечении детей со СМА специально обученным персоналом. До августа прошлого года лекарство не было зарегистрировано в России, поэтому и в регионе не было врачей, которые могли бы его вводить. В феврале этого года врач-невролог Марина Шварц прошла обучение в Москве . Первые три инъекции "Спинразы" проводятся пациентам с интервалом в три недели. Далее с интервалом месяц и затем препарат необходимо будет вводить пожизненно каждые четыре месяца.

"Необходимое медицинское вмешательство полуторагодовалой девочке в пятницу провела бригада специалистов Детской областной больницы. Процедура проводилась под общим наркозом. Было выведено 5 миллилитров спинномозговой жидкости и введено, соответственно, также 5 миллилитров препарата. После непродолжительного времени маленькая калининградка отошла от наркоза", - сообщили в правительстве.

При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. "Спинраза" является лишь поддерживающим препаратом, эффект будет потерян, если пропустить хотя бы одну инъекцию. Существует также иностранный, не зарегистрированный в России препарат Zolgensma, стоимость которого - около 2 миллионов долларов. Его нужно поставить всего один укол, но до наступления ребенку 2 лет.

Родители Миланы Семеньковой, которая в пятницу получила укол "Спинразы", не теряют надежду собрать средства на покупку Zolgensma. С помощью неравнодушных людей собрано уже 146 миллионов рублей из необходимых 162 миллионов. Однако времени остается все меньше - девочке сейчас почти 1 год и восемь месяцев, ввести препарат необходимо до наступления двухлетнего возраста.