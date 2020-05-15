В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) сообщило, что газопровод будет подчиняться требованиям директивы, поскольку его не успели достроить до 23 мая 2019 года.

"Здесь сыграла свою роль политика: американская администрация добилась принятия такого решения методом силового давления на немцев. Германия поддалась на давление США, несмотря на то, что дешевый российский газ потребуется ей при выходе из экономического кризиса, вызванного пандемией", — заявил RNS сенатор Франц Клинцевич.

Политик подчеркнул, что закупки российского трубопроводного газа почти вдвое выгоднее американского сжиженного с точки зрения цены, однако Вашингтону удалось продавить это решение.

В то же время парламентарий уверен, что сегодняшнее решение останется лишь временной преградой на пути к реализации "Северного потока — 2". По его словам, когда экономика Германии начнет развиваться, то Берлин "будет задыхаться из-за отсутствия российского природного газа", поскольку Вашингтон не сможет покрыть потребности Европы, считает Клинцевич.

Сама сложившаяся ситуация, отметил сенатор, иллюстрирует попытки США воссоздать однополярный мир, однако подобные попытки обречены на провал, добавил политик.

Подобное мнение выразил и депутат Госдумы Сергей Есяков. При этом он подчеркнул, что решение немецкого регулятора не помешает запуску газопровода.

"Проект необходим для Европы, и он будет реализован. Потребность в российском газе в ЕС сохраняется, и она будет сохраняться еще достаточно долгое время, поэтому "Северный поток — 2" будет востребован", — приводит его слова RNS

"Не конец пути"

Депутат Госдумы Евгений Примаков заявил, что Германия сама заинтересована в реализации проекта "Северный поток — 2".

"Наверняка они испытывают тяжелейшее давление со стороны Соединенных Штатов. Американцы поставили перед собой задачу, чтобы проект никогда не был достроен, они хотят свой газ продавать подороже. И Германии приходится как-то реагировать на это давление — они находятся в сильной зависимости от Штатов", — заявил Примаков в эфире Радио Sputnik

При этом он подчеркнул, что случившееся — не трагедия, а трубопровод непременно будет достроен.

"Отсутствие самостоятельности"

По словам депутата Госдумы Сергея Железняка , принятое Федеральным сетевым агентством решение говорит об отсутствии у Берлина самостоятельности в принятии решений.

"Помимо псевдоевропейского единства, Германия проявляет покорность перед Вашингтоном, который неоднократно давил на Берлин с требованием отказаться от российского газового проекта", — приводит слова парламентария "Российская газета"

При этом Железняк добавил, что перенос сроков завершения прокладки трубопровода спровоцировали действия западных партнеров.

Спорная трактовка

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream AG заявил о несогласии с решением немецкого регулятора, поскольку с точки зрения экономической функциональности проект был завершен к 23 мая 2019 года.

Немецкие политики также неоднозначно восприняли решение BNA. Так, по словам официального представителя фракции Свободной демократической партии (FDP) Мартина Нойманна, оно нуждается в разъяснении. Он обратил внимание на спорную трактовку использования слова "завершение".

"Неясно, означает ли "завершение" только строительные работы или поставки газа в Европу", — заявил он РИА Новости.

Его коллега из фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Контре сказал в комментарии агентству, что решение BNA было принято в интересах США, а не европейских потребителей.

Газовая директива

Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС начинают распространяться правила, которые уже действуют для наземных труб.

В частности, речь идет о ситуации, когда добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

Согласно законопроекту, нормы будут распространены на "Северный поток — 2" в его завершающей части — отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, задействованных в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas остановила работы и отвела суда.