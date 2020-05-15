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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:12
https://ria.ru/20200515/1571521988.html
Греция продлила запрет на авиасообщение с рядом стран
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РИА Новости

Греция продлила запрет на авиасообщение с рядом стран

19:13 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
АФИНЫ, 15 мая - РИА Новости. Греция продлевает приостановку авиасообщения с Италией, Испанией, Великобританией, Нидерландами, Турцией, Албанией и Северной Македонией, остается в силе также временный запрет на въезд в страну неевропейских граждан, сообщила Служба гражданской авиации Греции.
Она отмечает, что прибытие и отправление международных рейсов до 1 июня разрешено только в международный афинский аэропорт "Элефтериос Венизелос".
"С целью защиты пассажиров и граждан от пандемии COVID-19", приостановка всех пассажирских рейсов в и из Греции в Италию, Испанию, Великобританию и Нидерланды продлена до 31 мая до 23.59.
Временный запрет на полеты в и из Албании и Северной Македонии продлен до 14 июня. Запрет на все полеты в Грецию из Турции также продлен до 14 июня.
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Временный запрет на въезд в страну неевропейских граждан действует до 31 мая до 23.59.
Внутренние рейсы постепенно начнут восстанавливаться с 18 мая в связи с отменой запрета на поездки по стране, сообщило ведомство.
Запрет не распространяется на грузовые рейсы, санитарную и гуманитарную помощь, обратные рейсы самолетов только с экипажем, государственные рейсы, экстренные рейсы, полеты военных и агентства по охране границ Frontex, дозаправку, репатриацию греческих граждан, говорится в сообщении.
Ограничения были введены в конце марта.
Накануне греческая авиакомпания Aegean ("Эгейские авиалинии") сообщила, что с 18 и 25 мая увеличит количество внутренних рейсов, а до конца мая восстановит полеты по ключевым направлениям за рубежом, первоначально по сокращённому расписанию. В мае планируется возобновить полеты из Афин в Мюнхен, Цюрих, Франкфурт-на-Майне и Женеву.
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В Греции с 4 мая снята часть ограничений, в том числе на передвижение граждан в пределах области, с 18 мая планируется разрешить поездки по всей материковой части страны и на остров Крит, а с 25 мая - поездки на другие острова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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