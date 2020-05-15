Греция продлила запрет на авиасообщение с рядом стран

АФИНЫ, 15 мая - РИА Новости. Испанией, Великобританией, Нидерландами, Турцией, Албанией и Греция продлевает приостановку авиасообщения с Италией Северной Македонией , остается в силе также временный запрет на въезд в страну неевропейских граждан, сообщила Служба гражданской авиации Греции.

Она отмечает, что прибытие и отправление международных рейсов до 1 июня разрешено только в международный афинский аэропорт "Элефтериос Венизелос".

"С целью защиты пассажиров и граждан от пандемии COVID-19 ", приостановка всех пассажирских рейсов в и из Греции в Италию, Испанию, Великобританию и Нидерланды продлена до 31 мая до 23.59.

Временный запрет на полеты в и из Албании и Северной Македонии продлен до 14 июня. Запрет на все полеты в Грецию из Турции также продлен до 14 июня.

Временный запрет на въезд в страну неевропейских граждан действует до 31 мая до 23.59.

Внутренние рейсы постепенно начнут восстанавливаться с 18 мая в связи с отменой запрета на поездки по стране, сообщило ведомство.

Запрет не распространяется на грузовые рейсы, санитарную и гуманитарную помощь, обратные рейсы самолетов только с экипажем, государственные рейсы, экстренные рейсы, полеты военных и агентства по охране границ Frontex , дозаправку, репатриацию греческих граждан, говорится в сообщении.

Ограничения были введены в конце марта.

Мюнхен, Цюрих, Франкфурт-на-Майне и Женеву. Накануне греческая авиакомпания Aegean ("Эгейские авиалинии") сообщила, что с 18 и 25 мая увеличит количество внутренних рейсов, а до конца мая восстановит полеты по ключевым направлениям за рубежом, первоначально по сокращённому расписанию. В мае планируется возобновить полеты из Афин

В Греции с 4 мая снята часть ограничений, в том числе на передвижение граждан в пределах области, с 18 мая планируется разрешить поездки по всей материковой части страны и на остров Крит , а с 25 мая - поездки на другие острова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.