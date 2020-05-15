В Севастополе могут отменить режим самоизоляции

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции для населения в Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев

Ранее режим самоизоляции для жителей города вводился до 18 мая.

"По моим оценкам, режим всеобщей самоизоляции с понедельника мы будем отменять. Мы конечно еще посоветуемся со специалистами и оставим этот режим для группы риска 65+. Что касается всех остальных – наверное, нужно попробовать жить в новых условиях", - сказал Развожаев в пятницу в эфире севастопольского телевидения.

Он добавил, что в случае отмены режима самоизоляции пропускные пункты на въезде в город будут функционировать для проверки необходимости въезда в город людей из других регионов.

Развожаев ввел обязательный режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов в связи с распространением коронавируса в конце апреля. В городе ранее был введен пропускной режим для выхода из дома, на въезде в регион работают круглосуточные посты, всех въезжающих в регион без уважительной причины отправляют в обсерватор на две недели.