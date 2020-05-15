Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:12
https://ria.ru/20200515/1571521914.html
В Севастополе могут отменить режим самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344232_0:0:3352:1886_1036x0_80_0_0_bb4df635559727f43c9b45ea9419335b.jpg
РИА Новости

В Севастополе могут отменить режим самоизоляции

19:12 15.05.2020
1231
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее режим самоизоляции для жителей города вводился до 18 мая.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Вчера, 16:44Распространение нового коронавируса
Названо условие для победы над коронавирусом
"По моим оценкам, режим всеобщей самоизоляции с понедельника мы будем отменять. Мы конечно еще посоветуемся со специалистами и оставим этот режим для группы риска 65+. Что касается всех остальных – наверное, нужно попробовать жить в новых условиях", - сказал Развожаев в пятницу в эфире севастопольского телевидения.
Он добавил, что в случае отмены режима самоизоляции пропускные пункты на въезде в город будут функционировать для проверки необходимости въезда в город людей из других регионов.
Развожаев ввел обязательный режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов в связи с распространением коронавируса в конце апреля. В городе ранее был введен пропускной режим для выхода из дома, на въезде в регион работают круглосуточные посты, всех въезжающих в регион без уважительной причины отправляют в обсерватор на две недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
940022
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Наталья Поклонская
Поклонская раскрыла обстоятельства убийства первой жертвы Евромайдана
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Местные жители в парке в Севастополе у Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 годах
Власти Севастополя изучат возможность начать курортный сезон с 15 июня
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Санитарно-эпидемиологический контроль
На Ставрополье продлили режим самоизоляции
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Покупки в интернете
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
Медицинские работники в госпитале в Стокгольме, Швеция
Скворцова заявила о выходе России на плато заболеваемости COVID-19
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния