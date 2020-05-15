Депутат обвинила Зеленского в консервации курса Порошенко по Донбассу

Представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе исключили возможность закрепления особого статуса региона в конституции страны, сообщил в четверг офис президента Украины. Кроме того, Зеленский продлил санкции против российских соцсетей еще на три года.

"Вместо движения к миру на Донбассе мы видим консервацию курса Порошенко в чистом виде", - сказала Панина РИА Новости.

Политик подчеркнула, что, блокируя новостное пространство Украины от русскоязычных новостных ресурсов и социальных сетей, Зеленский продолжает традиции утвердившегося на Украине после 2014 года "авторитарно-националистического государства".

По мнению Паниной, действия Зеленского вызывают глубокое разочарование не только за пределами Украины, но внутри этой страны, о чем свидетельствует продолжающееся падение его рейтинга.

"Совершенно очевидно, что Зеленский не готов ни к выполнению минских соглашений, ни к реализации предвыборных обещаний, данных избирателям", - сказала депутат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.