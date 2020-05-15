Депутат обвинила Зеленского в консервации курса Порошенко по Донбассу

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не готов выполнять минские соглашения, вместо движения к миру в Донбассе наблюдается консервация курса предыдущего украинского лидера Петра Порошенко, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе исключили возможность закрепления особого статуса региона в конституции страны, сообщил в четверг офис президента Украины. Кроме того, Зеленский продлил санкции против российских соцсетей еще на три года.
"Вместо движения к миру на Донбассе мы видим консервацию курса Порошенко в чистом виде", - сказала Панина РИА Новости.
Политик подчеркнула, что, блокируя новостное пространство Украины от русскоязычных новостных ресурсов и социальных сетей, Зеленский продолжает традиции утвердившегося на Украине после 2014 года "авторитарно-националистического государства".
По мнению Паниной, действия Зеленского вызывают глубокое разочарование не только за пределами Украины, но внутри этой страны, о чем свидетельствует продолжающееся падение его рейтинга.
"Совершенно очевидно, что Зеленский не готов ни к выполнению минских соглашений, ни к реализации предвыборных обещаний, данных избирателям", - сказала депутат.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.