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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:56
https://ria.ru/20200515/1571521120.html
Индия выделит средства на поддержку сельского хозяйства
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РИА Новости

Индия выделит средства на поддержку сельского хозяйства

18:56 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Индия. Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Власти Индии выделят более 13 миллиардов долларов на финансирование проектов инфраструктуры сельского хозяйства, сообщила министр финансов Нирмала Ситараман.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил, что власти страны выделят 20 триллионов рупий (примерно 265 миллиардов долларов) на поддержку экономики в условиях коронавируса. Ранее Ситамаран во время выступлений в среду и четверг рассказала о мерах по поддержке малых и средних предприятий, небанковских и микрофинансовых организаций, а также рабочих, бедняков и сектора недвижимости.
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В ход конференции в пятницу Ситамаран отметила, что внесет поправки в закон об основных товарах, чтобы ослабить ограничения на торговлю сельскохозяйственной продукцией и сделать возможным повышение цен для фермеров. Министр отметила, что финансовое регулирование будет снято с зерновых, семян масличных культур, бобовых, лука и картофеля.
Правительство также введет в действие закон о проведении маркетинговых реформ в сельском хозяйстве, после чего фермеры смогут продавать продукцию в любом месте по привлекательной цене. По словам министра, в настоящее время фермеры обязаны продавать свою продукцию только лицензированной организации в комитете по рынку сельскохозяйственной продукции, для других категорий промышленных товаров таких ограничений не существует.
Ситамаран также отметила, что власти выделят 2,6 миллиарда долларов на развитие морского и речного рыболовства.
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Ряд рейтинговых агентств и аналитических служб ранее предсказали, что в 2020 году, впервые за 40 лет, ВВП Индии упадет из-за распространения коронавируса и нарушения из-за этого экономических и торговых цепочек.
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки. Новый этап ограничений в связи с коронавирусом начнет действие с 18 мая, ожидается, что правила режима изоляции будут смягчены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНарендра МодиИндияВ мире
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