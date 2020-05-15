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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:44
https://ria.ru/20200515/1571520914.html
Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568786484_183:242:3393:2048_1036x0_80_0_0_dc780e6c92bdb688b0293002b47b27bf.jpg
РИА Новости

Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса

18:52 15.05.2020 (обновлено: 19:44 15.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Преподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Некоторые вузы отказались от проведения государственного экзамена в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире Первого канала.
Он пояснил, что это те учебные заведения, где образовательный стандарт позволяет оставить только защиту диплома.
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Министр также отметил, что ведомство находится в постоянном контакте с работодателями, никаких сложностей у выпускников из-за отмены госэкзаменов возникнуть не должно.
Минобрнауки в середине апреля сообщило, что государственная итоговая аттестация проводится в форме госэкзамена и защиты выпускной квалификационной работы, а конкретные формы вузы устанавливают самостоятельно в соответствии с образовательным стандартом. Разрешение от министерства не требуется.
Перейти всем вузам на дистанционное обучение Фальков рекомендовал с 6 апреля. Он также попросил студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции.
В России с начала пандемии зафиксировали 262 843 больных COVID-19, более 58 тысяч выздоровели, 2418 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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