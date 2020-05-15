Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Некоторые вузы отказались от проведения государственного экзамена в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил министр образования и науки Некоторые вузы отказались от проведения государственного экзамена в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире Первого канала

Он пояснил, что это те учебные заведения, где образовательный стандарт позволяет оставить только защиту диплома.

Министр также отметил, что ведомство находится в постоянном контакте с работодателями, никаких сложностей у выпускников из-за отмены госэкзаменов возникнуть не должно.

Минобрнауки в середине апреля сообщило, что государственная итоговая аттестация проводится в форме госэкзамена и защиты выпускной квалификационной работы, а конкретные формы вузы устанавливают самостоятельно в соответствии с образовательным стандартом. Разрешение от министерства не требуется.

Перейти всем вузам на дистанционное обучение Фальков рекомендовал с 6 апреля. Он также попросил студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции.

В России с начала пандемии зафиксировали 262 843 больных COVID-19, более 58 тысяч выздоровели, 2418 пациентов умерли.