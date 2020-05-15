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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:52
https://ria.ru/20200515/1571520797.html
На Ставрополье продлили режим самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570519613_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1949c4dac7470f6364c664b6adbe729c.jpg
РИА Новости

На Ставрополье продлили режим самоизоляции

18:52 15.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСанитарно-эпидемиологический контроль
Санитарно-эпидемиологический контроль
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 15 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен в Ставропольском крае до 24 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление, расширяющее перечень организаций розничной торговли, деятельность которых не приостановлена в период ограничительных мер. При этом режим самоизоляции продлевается в Ставропольском крае до 24 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
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Согласно постановлению, в этот период разрешается работа объектов розничной торговли, осуществляющих продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием их доставки.
"Также смогут работать магазины, реализующие непродовольственные товары, с площадью торгового зала до 350 квадратных метров, имеющие отдельный наружный (уличный) вход, при условии обеспечения одновременного нахождения в торговом зале не более одного человека на 5 квадратных метров", - отмечают власти.
Как и прежде, продолжат работать магазины продовольственных товаров и продовольственные рынки, аптеки и ветеринарные аптеки, объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости (без ограничений по площади торгового зала). При этом перечень товаров первой необходимости дополнен семенным и посадочным материалом.
Соответствующие нормы вступают в силу с 18 мая 2020 года.
По данным губернатора региона, за сутки скончались еще три человека с COVID-19, еще у 60 человек диагноз был подтвержден. Всего в регионе 1308 зараженных, из них выздоровели 462 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ВладимировСтавропольский крайОбщество
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