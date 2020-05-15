На Ставрополье продлили режим самоизоляции

ПЯТИГОРСК, 15 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен в Режим самоизоляции продлен в Ставропольском крае до 24 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление, расширяющее перечень организаций розничной торговли, деятельность которых не приостановлена в период ограничительных мер. При этом режим самоизоляции продлевается в Ставропольском крае до 24 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, в этот период разрешается работа объектов розничной торговли, осуществляющих продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием их доставки.

"Также смогут работать магазины, реализующие непродовольственные товары, с площадью торгового зала до 350 квадратных метров, имеющие отдельный наружный (уличный) вход, при условии обеспечения одновременного нахождения в торговом зале не более одного человека на 5 квадратных метров", - отмечают власти.

Как и прежде, продолжат работать магазины продовольственных товаров и продовольственные рынки, аптеки и ветеринарные аптеки, объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости (без ограничений по площади торгового зала). При этом перечень товаров первой необходимости дополнен семенным и посадочным материалом.

Соответствующие нормы вступают в силу с 18 мая 2020 года.

По данным губернатора региона, за сутки скончались еще три человека с COVID-19, еще у 60 человек диагноз был подтвержден. Всего в регионе 1308 зараженных, из них выздоровели 462 человека.