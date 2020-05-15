Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-15T18:48
https://ria.ru/20200515/1571520686.html
Власти Югры заявили о выполнении поручения Путина по выплатам медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570981846_0:562:2642:2048_1036x0_80_0_0_00c8e77cf0ff3dbd70183e5ba9fee020.jpg
РИА Новости

Власти Югры заявили о выполнении поручения Путина по выплатам медикам

18:48 15.05.2020
68
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в приемном отделении медицинского центра
Врач в приемном отделении медицинского центра
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач в приемном отделении медицинского центра . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в срок выполнили поручение президента РФ Владимира Путина, связанное с выплатами стимулирующего характера медработникам, борющимся с коронавирусом, сообщает в пятницу департамент общественных и внешних связей Югры.
Ранее Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с пациентами, у которых выявлен COVID-19, получили апрельские выплаты.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Вчера, 16:44Распространение нового коронавируса
Названо условие для победы над коронавирусом
"На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 2030 медицинских работников получили дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку. По поручению президента РФ доплату получили медики, оказывающие помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Как пояснили в департаменте, указанные выплаты по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой осуществлялись двумя траншами. В целом, медикам, борющимся с коронавирусом в автономном округе, выплачено более 109 миллионов рублей, три четверти из которых - средства федерального бюджета, остальная часть - из региональной казны.
Правительство Югры в пятницу также одобрило страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом, в размере пятикратной величины прожиточного минимума. Это решение будет направлено в окружную думу для утверждения.
Коронавирус в регионе выявлен у 965 человек, скончались восемь из них. Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
100000
Обсудить 0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья Комарова
Рекомендуем
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Власти Югры выполнили поручение Путина по выплатам врачам
Город Ханты-Мансийск
Переехавшим в Югру для работы на селе врачам удвоят выплаты
Машина скорой помощи
В Югре одобрили выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом
Страны мира. Италия
В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
Вид на Тамбов
На Тамбовщине во время пандемии получают соцобслуживание 15 тысяч человек
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
В Югре въезжающих из ряда регионов будут отправлять на самоизоляцию
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Власти Вологодчины не будут экономить на ремонтах школ
Пожар в ХМАО
В ХМАО удалось ликвидировать открытое горение в доме
Сотрудник полиции
В Югре четыре человека пострадали в конфликте с поножовщиной
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд в Уфе арестовал многодетного отца по делу об изнасиловании
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор поблагодарил Путина за новый госпиталь Минобороны
Глава метрополитена поздравил сотрудников с днем 85-летия московского метро
Московский метрополитен поздравил с юбилеем 106 ветеранов
Машина скорой помощи
В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам
Машина скорой помощи
В Пермской больнице часть отделения закрыли на карантин
Акция с требованием отмены карантина в США
В Мэриленде прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния