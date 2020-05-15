Власти Югры заявили о выполнении поручения Путина по выплатам медикам

Ранее Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с пациентами, у которых выявлен COVID-19, получили апрельские выплаты.

"На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 2030 медицинских работников получили дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку. По поручению президента РФ доплату получили медики, оказывающие помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте, указанные выплаты по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой осуществлялись двумя траншами. В целом, медикам, борющимся с коронавирусом в автономном округе, выплачено более 109 миллионов рублей, три четверти из которых - средства федерального бюджета, остальная часть - из региональной казны.

Правительство Югры в пятницу также одобрило страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом, в размере пятикратной величины прожиточного минимума. Это решение будет направлено в окружную думу для утверждения.

Коронавирус в регионе выявлен у 965 человек, скончались восемь из них. Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.