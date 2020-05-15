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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:44
https://ria.ru/20200515/1571520471.html
Число случаев COVID-19 в Канаде превысило 73 тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Канаде превысило 73 тысячи

18:43 15.05.2020 (обновлено: 18:44 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 73 тысячи, скончались почти 5,5 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 72 536 зараженных. За сутки было зафиксировано 1 293 новых случая, общее количество заболевших достигло 73 829. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 162 и достигло 5 499. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек и Онтарио (40 724 и 21 922 соответственно).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКвебек (провинция)ОнтариоЗдоровье - ОбществоВОЗКанадаВ мире
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