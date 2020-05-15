Число случаев COVID-19 в Канаде превысило 73 тысячи

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 73 тысячи, скончались почти 5,5 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 72 536 зараженных. За сутки было зафиксировано 1 293 новых случая, общее количество заболевших достигло 73 829. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 162 и достигло 5 499. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек и Онтарио (40 724 и 21 922 соответственно).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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