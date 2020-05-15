В Греции выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

АФИНЫ, 15 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки четыре человека умерли от COVID-19, зафиксированы 40 новых случаев заражения коронавирусом , всего в стране подтверждены 2810 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в пятницу.

Резкий рост числа заболевших связан с распространением инфекции в цыганском посёлке в районе Неа Смирна в городе Лариса в центральной Греции. Там выявлены 35 заболевших.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 23 человека. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.

За последние сутки четыре человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 160 человек. Среди умерших 43 женщины, остальные мужчины. Средний возраст умерших 75 лет.

"Мы сохраняли распространение вируса на низком уровне, и он постепенно уменьшается, но он не исчез", - сказал Циодрас.

По его мнению, нужно около 35 дней, чтобы уменьшить коэффициент распространения до нуля.

Эпидемиолог предупредил об опасности возникновения пандемии там, где правила защиты и гигиены не соблюдаются.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.