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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:41
https://ria.ru/20200515/1571520378.html
В Греции выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

18:41 15.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 15 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки четыре человека умерли от COVID-19, зафиксированы 40 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2810 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в пятницу.
Резкий рост числа заболевших связан с распространением инфекции в цыганском посёлке в районе Неа Смирна в городе Лариса в центральной Греции. Там выявлены 35 заболевших.
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В отделениях интенсивной терапии интубированы 23 человека. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.
За последние сутки четыре человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 160 человек. Среди умерших 43 женщины, остальные мужчины. Средний возраст умерших 75 лет.
"Мы сохраняли распространение вируса на низком уровне, и он постепенно уменьшается, но он не исчез", - сказал Циодрас.
По его мнению, нужно около 35 дней, чтобы уменьшить коэффициент распространения до нуля.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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