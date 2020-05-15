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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:36
https://ria.ru/20200515/1571520217.html
Жителям Тюменской области разрешили ходить на кладбища
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_699c9a2e1ae294644d8e66a2a5ddab28.jpg
РИА Новости

Жителям Тюменской области разрешили ходить на кладбища

18:35 15.05.2020 (обновлено: 18:36 15.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Жителям Тюменской области с пятницы разрешили ходить на кладбища, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Жители региона с 15 мая могут ходить на кладбища вне зависимости от жизненных обстоятельств. Ранее места захоронений можно было посещать только в связи с обращением за оформлением услуг по погребению и участием в похоронах", - говорится в сообщении.
В Тюменской области также расширен список учреждений, которые могут возобновить работу в прежнем режиме. Так, поликлиники возобновят плановую диспансеризацию населения и профилактические медосмотры, отмечает штаб.
С 15 мая приступить к работе при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм могут учреждения среднего профессионального образования (для проведения итоговой аттестации), а также ряд государственных и муниципальных учреждений и предприятий.
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Помимо этого, образовательный процесс во всех учебных заведениях региона продолжится в дистанционном формате до завершения освоения образовательных программ и проведения аттестации обучающихся, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТюменская областьОбщество
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