Жителям Тюменской области разрешили ходить на кладбища

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Жителям Жителям Тюменской области с пятницы разрешили ходить на кладбища, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса

"Жители региона с 15 мая могут ходить на кладбища вне зависимости от жизненных обстоятельств. Ранее места захоронений можно было посещать только в связи с обращением за оформлением услуг по погребению и участием в похоронах", - говорится в сообщении.

В Тюменской области также расширен список учреждений, которые могут возобновить работу в прежнем режиме. Так, поликлиники возобновят плановую диспансеризацию населения и профилактические медосмотры, отмечает штаб.

С 15 мая приступить к работе при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм могут учреждения среднего профессионального образования (для проведения итоговой аттестации), а также ряд государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

Помимо этого, образовательный процесс во всех учебных заведениях региона продолжится в дистанционном формате до завершения освоения образовательных программ и проведения аттестации обучающихся, уточняет штаб.