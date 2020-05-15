Весившая 22 килограмма 85-летняя женщина вылечилась от коронавируса

В конце апреля у женщины диагностировали COVID-19. Заболевание протекало в легкой форме, поскольку, как объяснили врачи, у нее не было хронических болезней.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек, около 295 тысяч умерли. В России выявили почти 263 тысячи случаев заболевания COVID-19, 2,4 тысячи пациентов умерли, более 58 тысяч выздоровели.