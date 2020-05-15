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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:44
https://ria.ru/20200515/1571520042.html
Весившая 22 килограмма 85-летняя женщина вылечилась от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

Весившая 22 килограмма 85-летняя женщина вылечилась от коронавируса

18:34 15.05.2020 (обновлено: 20:44 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Индии 85-летняя пациентка, чей вес едва превышает 20 килограммов, выписалась из больницы после заражения коронавирусом, пишет The Hindu.
В конце апреля у женщины диагностировали COVID-19. Заболевание протекало в легкой форме, поскольку, как объяснили врачи, у нее не было хронических болезней.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
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Понаблюдав за пациенткой 12 дней, специалисты отправили выздоровевшую женщину домой.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек, около 295 тысяч умерли. В России выявили почти 263 тысячи случаев заболевания COVID-19, 2,4 тысячи пациентов умерли, более 58 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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