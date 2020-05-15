Весившая 22 килограмма 85-летняя женщина вылечилась от коронавируса

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Индии 85-летняя пациентка, чей вес едва превышает 20 килограммов, выписалась из больницы после заражения коронавирусом, пишет The Hindu.
В конце апреля у женщины диагностировали COVID-19. Заболевание протекало в легкой форме, поскольку, как объяснили врачи, у нее не было хронических болезней.
Понаблюдав за пациенткой 12 дней, специалисты отправили выздоровевшую женщину домой.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек, около 295 тысяч умерли. В России выявили почти 263 тысячи случаев заболевания COVID-19, 2,4 тысячи пациентов умерли, более 58 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.