В Тюмени возбудили дело после массового заражения COVID-19 в гостинице

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после массового заражения Следствие возбудило уголовное дело после массового заражения коронавирусом в гостинице Тюмени , сообщает в пятницу региональная прокуратура.

Очаг COVID-19 был выявлен в гостинице "Искра" в апреле, в числе заболевших сотрудники и постояльцы заведения.

По данным прокуратуры, массовое заражение произошло из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. Так, в гостинице отсутствовали реальные меры дезинфекции, в некоторых комнатах не было вентиляции, номера находились в антисанитарном состоянии, а постояльцы, подлежащие самоизоляции, свободно перемещались.

"Постановлением Калининского районного суда Тюмени от 21 апреля 2020 года деятельность гостиницы приостановлена на 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура округа направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан)", - говорится в сообщении.