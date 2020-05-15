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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:33
https://ria.ru/20200515/1571519925.html
В Тюмени возбудили дело после массового заражения COVID-19 в гостинице
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Тюмени возбудили дело после массового заражения COVID-19 в гостинице

18:32 15.05.2020 (обновлено: 18:33 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после массового заражения коронавирусом в гостинице Тюмени, сообщает в пятницу региональная прокуратура.
Очаг COVID-19 был выявлен в гостинице "Искра" в апреле, в числе заболевших сотрудники и постояльцы заведения.
По данным прокуратуры, массовое заражение произошло из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. Так, в гостинице отсутствовали реальные меры дезинфекции, в некоторых комнатах не было вентиляции, номера находились в антисанитарном состоянии, а постояльцы, подлежащие самоизоляции, свободно перемещались.
"Постановлением Калининского районного суда Тюмени от 21 апреля 2020 года деятельность гостиницы приостановлена на 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура округа направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан)", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТюменьПроисшествия
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