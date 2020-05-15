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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-15T18:33
https://ria.ru/20200515/1571519885.html
Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403718_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_56605011ecca0bd26c7e4485ec44d349.jpg
РИА Новости

Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции

18:33 15.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ может состояться летом при условии снижения заболеваемости коронавирусом, но итоговая дата пока не назначена, сообщил в пятницу полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
"Работы не останавливались ни на один день… Пока сроки (голосования) не определены. Там есть определенный регламент, когда, в какие сроки могут быть назначены. Но здесь все зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией. Если мы сегодня увидим снижение заболеваемости, (числа) тяжелых больных, наверное, эти сроки будут назначены. Возможно, даже летом еще. Но сейчас о более конкретных сроках сложно говорить. Мы ждем сами этой информации от администрации президента", - сказал Цуканов журналистам.
В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование переносится из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья. Глава государства неоднократно говорил, что поправки будут приняты и вступят в силу только по итогам голосования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Конституция РФНиколай ЦукановВладимир ПутинОбщество
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