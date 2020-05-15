Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции

"Работы не останавливались ни на один день… Пока сроки (голосования) не определены. Там есть определенный регламент, когда, в какие сроки могут быть назначены. Но здесь все зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией. Если мы сегодня увидим снижение заболеваемости, (числа) тяжелых больных, наверное, эти сроки будут назначены. Возможно, даже летом еще. Но сейчас о более конкретных сроках сложно говорить. Мы ждем сами этой информации от администрации президента", - сказал Цуканов журналистам.