Свердловская область выполнила условия для начала снятия ограничений

Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Все условия для перехода к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу выполнены в Все условия для перехода к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу выполнены в Свердловской области на данный момент, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев

"В Свердловской области на данный момент выполнены все условия, описанные в рекомендациях Роспотребнадзора , для перехода к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Больше половины мест в инфекционных отделениях больниц свободны, коэффициент распространения инфекции на сегодня, по данным Роспотребнадзора, составляет 0,71. Для первого этапа снятия ограничений он должен быть меньше 1. Также выполнено условие по количеству тестов (проводится 121 тест на 100 тысяч населения, надо не менее 70)", - написал глава региона на своей странице в Instagram

Куйвашев добавил, что правительство уже работает с предпринимателями над формой декларации о санэпидбезопасности, которую будет необходимо получить всем работающим организациям. Предприниматель берет на себя ответственность и обязательства за соблюдение санитарных норм на территории своей организации.

"В Роспотребнадзоре считают, что при стабильной цифре коэффициента распространения коронавируса в течение нескольких дней и при сохранении необходимого количества свободных мест в больницах, мы можем постепенно снимать ограничения в наиболее благополучных территориях с 19 мая. В понедельник, 18 мая, на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса мы обсудим указ о поэтапном снятии ограничительных мер. Я сообщу подробности, как только сам получу все данные", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что сохраняет свой настрой: здоровье всех жителей Свердловской области — безусловный приоритет.

"Однако я знаю, как много организаций из-за ограничительных мер оказались на грани разорения или даже уже фактически разорены. В некоторых случаях это угрожает жизни целых семей ничуть не меньше коронавируса. Уверен, в Свердловской области живут сознательные люди, которые в случае смягчения режима не будут этим злоупотреблять. Даже при частичном снятии ограничительных мер будет сохранен и масочный режим, и другие нормы, касающиеся, например, социального дистанцирования", - заключил Куйвашев.