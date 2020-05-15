Вывозной рейс из китайского Сицзяо прибыл в Иркутск

"Рейс из Сицзяо прибыл в 22.35 (17.35 мск)", - сообщили в справочной.

В Иркутской области на 15 мая зафиксировано 499 случаев заражения COVID-19, из числа заразившихся коронавирусной инфекцией девять человек умерли, 117 выздоровели.