Вывозной рейс из китайского Сицзяо прибыл в Иркутск

Ранее сообщалось, что рейс компании "Ираэро" из Сицзяо (КНР) в Иркутск с россиянами на борту запланирован на 15 мая. По данным правительства региона, на борту находятся 68 пассажиров. Из них 26 человек – жители Иркутской области.
"Рейс из Сицзяо прибыл в 22.35 (17.35 мск)", - сообщили в справочной.
Все прибывшие будут обследованы и размещены в обсерваторах. Жители Иркутской области при отрицательных анализах на коронавирус смогут проходить 14-дневную самоизоляцию по местам проживания.
В Иркутской области на 15 мая зафиксировано 499 случаев заражения COVID-19, из числа заразившихся коронавирусной инфекцией девять человек умерли, 117 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.