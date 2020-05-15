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2020-05-15T18:27
https://ria.ru/20200515/1571519468.html
Вывозной рейс из китайского Сицзяо прибыл в Иркутск
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РИА Новости

Вывозной рейс из китайского Сицзяо прибыл в Иркутск

18:27 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ИРКУТСК, 15 мая – РИА Новости. Рейс с россиянами из города Сицзяо (КНР) прибыл в Иркутск в 22.35 (17.35 мск), сообщили РИА Новости в справочной международного аэропорта Иркутск.
Ранее сообщалось, что рейс компании "Ираэро" из Сицзяо (КНР) в Иркутск с россиянами на борту запланирован на 15 мая. По данным правительства региона, на борту находятся 68 пассажиров. Из них 26 человек – жители Иркутской области.
"Рейс из Сицзяо прибыл в 22.35 (17.35 мск)", - сообщили в справочной.
Все прибывшие будут обследованы и размещены в обсерваторах. Жители Иркутской области при отрицательных анализах на коронавирус смогут проходить 14-дневную самоизоляцию по местам проживания.
В Иркутской области на 15 мая зафиксировано 499 случаев заражения COVID-19, из числа заразившихся коронавирусной инфекцией девять человек умерли, 117 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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