Власти ЛНР отменили режим строгой самоизоляции в трех городах

Волонтеры, оказывающие помощь лицам на самоизоляции из-за угрозы коронавируса в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Власти самопровозглашенной Луганской народной республики отменили режим строгой самоизоляции в городах Первомайск Алчевск и Перевальск в связи с улучшением эпидемической ситуации с коронавирусом, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе правительства республики по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК).

Минздрав ЛНР заявил 14 мая, что в республике выявлены 308 заболевших с COVID-19, два пациента скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В пяти городах были введены строгие карантинные ограничения.

"На состоявшемся сегодня заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве (ЧСПК) Луганской народной республики было принято решение о снятии введенных ранее усиленных ограничительных мер в городах Первомайск, Алчевск и Перевальск", - сообщили в пресс-службе.

Как доложил комиссии главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, введенный ранее строгий режим самоизоляции граждан в этих городах дал свой положительный эффект.

"На сегодняшний день очаг инфекции локализован и эти территории могут вернуться в действующий в республике режим повышенной готовности", - дополнили в пресс-службе ведомства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.