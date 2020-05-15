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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:25
https://ria.ru/20200515/1571519391.html
Власти ЛНР отменили режим строгой самоизоляции в трех городах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608663_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_a19bc96f5100d0dc85f04ea2cdbf55f5.jpg
РИА Новости

Власти ЛНР отменили режим строгой самоизоляции в трех городах

18:24 15.05.2020 (обновлено: 18:25 15.05.2020)
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаВолонтеры, оказывающие помощь лицам на самоизоляции из-за угрозы коронавируса в ЛНР
Волонтеры, оказывающие помощь лицам на самоизоляции из-за угрозы коронавируса в ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики отменили режим строгой самоизоляции в городах Первомайск, Алчевск и Перевальск в связи с улучшением эпидемической ситуации с коронавирусом, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе правительства республики по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК).
Минздрав ЛНР заявил 14 мая, что в республике выявлены 308 заболевших с COVID-19, два пациента скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В пяти городах были введены строгие карантинные ограничения.
"На состоявшемся сегодня заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве (ЧСПК) Луганской народной республики было принято решение о снятии введенных ранее усиленных ограничительных мер в городах Первомайск, Алчевск и Перевальск", - сообщили в пресс-службе.
Как доложил комиссии главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, введенный ранее строгий режим самоизоляции граждан в этих городах дал свой положительный эффект.
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"На сегодняшний день очаг инфекции локализован и эти территории могут вернуться в действующий в республике режим повышенной готовности", - дополнили в пресс-службе ведомства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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