Мантуров оценил объемы производства материалов для масок

"По самим костюмам вышли на объемы 162 тысячи костюмов. Мы уже дошли до максимально возможного уровня производства СМС материалов. С (мэром Москвы Сергеем – ред.) Собяниным посетили производство. Договорились удвоить объемы. На это потребуется время. Но за счет многоразовых тканей есть еще небольшой ресурс", - добавил министр.