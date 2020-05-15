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2020-05-15T18:22
https://ria.ru/20200515/1571519236.html
Мантуров оценил объемы производства материалов для масок
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РИА Новости

Мантуров оценил объемы производства материалов для масок

18:22 15.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время визита на Калужский завод компании Bosco di Ciliegi
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время визита на Калужский завод компании Bosco di Ciliegi
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Регионы вышли на максимальный объем производства материалов для медицинских масок и защитных костюмов, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Нам удалось с производителями и руководителями других регионов, это командная работа, мы вышли на максимальный объем производства СМС материалов (нетканые материалы, спанбонд-мельтблаун-спанбонд – ред.) для производства масок и костюмов разных видов, для инфекционистов и хирургов. Это порядка 100 тонн в сутки", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Мантурова в ходе делового визита на Кубань.
"По самим костюмам вышли на объемы 162 тысячи костюмов. Мы уже дошли до максимально возможного уровня производства СМС материалов. С (мэром Москвы Сергеем – ред.) Собяниным посетили производство. Договорились удвоить объемы. На это потребуется время. Но за счет многоразовых тканей есть еще небольшой ресурс", - добавил министр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Краснодарский крайОбщество
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