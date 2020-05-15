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2020-05-15T18:22
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Алиев освободил от должности задержанного замначальника Госпогранслужбы
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РИА Новости

Алиев освободил от должности задержанного замначальника Госпогранслужбы

18:22 15.05.2020
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана
Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана
© Sputnik / Ильхам Мустафа
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Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 15 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности заместителя начальника Госпогранслужбы (ГПС), генерал-лейтенанта Афгана Нагиева, задержанного ранее в результате спецоперации Службы госбезопасности (СГБ).
Ранее в СГБ Азербайджана сообщили, что в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и генеральной прокуратурой, пресечены незаконные действия должностных лиц береговой охраны государственной пограничной службы. В качестве подозреваемых задержаны Нагиев, военнослужащие высокого ранга ГПС и гражданские лица.
"Генерал-лейтенант Афган Вели оглу Нагиев освобожден от должности заместителя начальника Государственной пограничной службы Азербайджана по международным связям. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев", - сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе азербайджанского лидера.
При этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Нагиев и другие должностные лица предстали перед судом.
"В настоящее время в Бинагадинском районном суде рассматривается представление следственного органа об избрании в отношении этих лиц меры пресечения в виде ареста", - добавил собеседник агентства.
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6 мая, 22:47
Источник: суд арестовал главу Имишлинского района Азербайджана
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