Алиев освободил от должности задержанного замначальника Госпогранслужбы

БАКУ, 15 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности заместителя начальника Госпогранслужбы (ГПС), генерал-лейтенанта Афгана Нагиева, задержанного ранее в результате спецоперации Службы госбезопасности (СГБ).

Ранее в СГБ Азербайджана сообщили, что в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и генеральной прокуратурой, пресечены незаконные действия должностных лиц береговой охраны государственной пограничной службы. В качестве подозреваемых задержаны Нагиев, военнослужащие высокого ранга ГПС и гражданские лица.

"Генерал-лейтенант Афган Вели оглу Нагиев освобожден от должности заместителя начальника Государственной пограничной службы Азербайджана по международным связям. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев", - сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе азербайджанского лидера.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Нагиев и другие должностные лица предстали перед судом.