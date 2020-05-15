Мантуров оценил ситуацию с коронавирусом на Кубани

Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая. Во вторник губернатор региона Кондратьев объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений.