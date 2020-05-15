Мантуров оценил ситуацию с коронавирусом на Кубани

КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в Краснодарском крае вовремя ввели жесткие ограничительные меры, благодаря которым угроза распространения коронавируса там меньше, чем в других регионах.
"Вениамин Иванович Кондратьев (губернатор края - ред.) первый из глав (субъектов РФ – ред.) ввёл жёсткий режим... Зараза существенно меньше, чем в других регионах", - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края слова Мантурова, сказанные в ходе делового визита министра на Кубань.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая. Во вторник губернатор региона Кондратьев объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений.
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