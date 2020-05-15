Депутат Саблин назвал утверждения о возможной отставке Асада слухами

"Уверен, что слухи об отставке Башара Асада, как говорил Марк Твен, сильно преувеличены. Президент Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев и победит на выборах. Сегодня ему нет реальной альтернативы. Тем более, что кроме военных побед мы видим начавшееся восстановление экономики и усиление борьбы с коррупцией", - сказал Саблин РИА Новости.