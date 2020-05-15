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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-15T18:18
https://ria.ru/20200515/1571519040.html
Депутат Саблин назвал утверждения о возможной отставке Асада слухами
https://cdn24.img.ria.ru/images/155760/56/1557605624_0:267:2847:1868_1036x0_80_0_0_e257e35edd29d209737ebf4bd7efe1d9.jpg
РИА Новости

Депутат Саблин назвал утверждения о возможной отставке Асада слухами

18:17 15.05.2020 (обновлено: 18:18 15.05.2020)
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© Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
© Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Слухи о грядущей отставке президента Сирии Башара Асада сильно преувеличены, он пользуется поддержкой большинства сирийцев и победит на выборах, считает координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на оппозицию появились утверждения, что Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция и Иран. Официально эту информацию никто не подтверждал.
"Уверен, что слухи об отставке Башара Асада, как говорил Марк Твен, сильно преувеличены. Президент Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев и победит на выборах. Сегодня ему нет реальной альтернативы. Тем более, что кроме военных побед мы видим начавшееся восстановление экономики и усиление борьбы с коррупцией", - сказал Саблин РИА Новости.
Он подчеркнул, что Сирия может рассчитывать на поддержку России как в этих усилиях, так и в активизации работы конституционного комитета.
По его мнению, "заклинания "Асад должен уйти" и заверения, что это вот-вот случится, мы слышим с 2011 года". Однако президент Асад не бросил свою страну и свой народ в самое трудное время и сейчас контролирует большую часть территории Сирии, решает задачи национального примирения, требующие учета интересов разных этноконфессиональных групп, добавил депутат.
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Война в СирииРоссияГосдума РФБашар АсадДмитрий СаблинСирияВ мире
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