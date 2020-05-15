Полпред в УрФО сообщил о локализации очагов COVID-19 в вахтовых поселках

По мнению полпреда, ситуация с очагами в северных регионах УрФО усугубилась в марте, когда рабочие на праздничные выходные отправились к своим семьям в разные субъекты страны, где, в том числе, уже были случаи распространения коронавируса. Также руководству вахтовых поселков в то время стоило вести аудит всех рабочих смен и разработать схему их возвращения на работу, считает полпред.

"Хочу сказать, мы на это тоже, конечно, обращаем внимание. Но на тот момент, мне кажется, не только в нашем округе, но и в других регионах не так все серьезно относились к этой проблеме. Сейчас ситуация изменилась, безусловно. Но мы видим результаты по заболевшим. Там (В ХМАО и ЯНАО) есть очаги, они в целом локализованы. Тем не менее, выводы будут сделаны. Сейчас ведется разбирательство, где-то в том числе и правоохранительные структуры будут смотреть, давать оценку. Сейчас ситуация совершенно другая, она под контролем", - подчеркнул Цуканов.