Полпред в УрФО сообщил о локализации очагов COVID-19 в вахтовых поселках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Очаги распространения коронавируса в вахтовых поселках в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах в целом локализованы, ситуация в них находится под контролем, заявил в пятницу журналистам полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
Вахтовые рабочие дают основной прирост зараженных коронавирусом на Ямале уже четвертую неделю, общее число выявленных случаев COVID-19 на нефтегазовых месторождениях, в частности в поселке Сабетта рядом с крупнейшим в России заводом по производству сжиженного природного газа, превысило 1 тысячу. Сообщалось, что вахтовики, которые трудятся в компании "Велесстрой", потребовали отправки домой, так как они уже прошли двухнедельный карантин. В Югре четверть заболевших коронавирусом приходится на рабочих с Приобского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском районе, один из них ранее скончался.
По мнению полпреда, ситуация с очагами в северных регионах УрФО усугубилась в марте, когда рабочие на праздничные выходные отправились к своим семьям в разные субъекты страны, где, в том числе, уже были случаи распространения коронавируса. Также руководству вахтовых поселков в то время стоило вести аудит всех рабочих смен и разработать схему их возвращения на работу, считает полпред.
"Хочу сказать, мы на это тоже, конечно, обращаем внимание. Но на тот момент, мне кажется, не только в нашем округе, но и в других регионах не так все серьезно относились к этой проблеме. Сейчас ситуация изменилась, безусловно. Но мы видим результаты по заболевшим. Там (В ХМАО и ЯНАО) есть очаги, они в целом локализованы. Тем не менее, выводы будут сделаны. Сейчас ведется разбирательство, где-то в том числе и правоохранительные структуры будут смотреть, давать оценку. Сейчас ситуация совершенно другая, она под контролем", - подчеркнул Цуканов.
По словам Цуканова, поступают жалобы от вахтовиков из Сабетты, которые прошли двухнедельный карантин, получили два отрицательных теста на COVID-19, но не могут улететь домой. Он отметил, что "этот вопрос будет решаться последовательно".
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